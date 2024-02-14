Он – сексуальный маньяк. Украинка стала четвертой женой Лотара Маттеуса – немец познакомил ее с Месси и Роналду

Максим Розенко – о романе украинской модели с немецкой легендой, обладателем "Золотого мяча-1990".

С Кристиной Чудиновой я познакомился более 10 лет назад в немецком Гельзенкирхен на «Фелтинс-Арена». Во время боя Владимира Кличко с узбеком Русланом Чагаевым сидел в журналистском ринг-сайде. Наш чемпион впервые проводил бой на футбольном стадионе, посмотреть на мегасобытие пришли более 60 тысяч фанов.

Незадолго до начала поединка в поле моего зрения попал Лотарь Маттеус с молодой красивой спутницей. Пара занимала места в первом ряду. Девушка уверенно прикрепляла к нагрудному карману пиджака Лотара сине-желтый флажок и во время боя своим примером призвала легенду немецкого футбола размахивать им. Сама же в этих движениях была очень эмоциональной.

Немецкий журналист, сидевший рядом, подтвердил мою догадку: «Это Кристина – модель и жена Маттеуса. Она – украинка, родилась в Киеве». После боя мы познакомились и долго делились положительными эмоциями от яркой победы Владимира Кличко.

На прощание Кристина покинула номер своего мобильного. Периодически звонил ей. Через полгода Кристина-Лилиана разошлась с Лотаром Маттеусом. Но ее история точно будет интересна пользователям Чемпиона.

Знакомство в такси

«Мы познакомились осенью 2007 года во время фестиваля Октоберфест в Мюнхене, – Кристина вспоминала историю знакомства с легендарным футболистом уже во время нашего телефонного разговора. – Я как раз вернулась из Азии. Два месяца работала в Сингапуре. Мое сердце в то время было свободным А мой лучший друг дружил с Лота (именно так Кристина называла Маттеуса, «Чемпион»). И в последний день Октоберфеста мы познакомились. Друг попросил, чтобы Лота нас забрал. Так что знакомиться пришлось в такси. А дальше пошло- уехало».

Официально мужем и женой они стали в Лас-Вегасе 1 января 2009 года.

«Сначала мы думали расписаться, а уже потом отправиться в Лас-Вегас, – детализирует Кристина. – Но потом Лота мне сказал: «А почему бы нам не отметить торжество в Лас-Вегасе?!». Мне эта идея понравилась. более того, для оформления брака в Германии предстояло собрать кучу бумаг. В Америке с этим проще. Поэтому мы решили, что нам нечего морочить себе голову, собирая все эти справки».

От Кана до Месси

Мать Чудиновой – украинка, отец –ndash; экс-игрок рижского Динамо и сборной Латвии по хоккею.

«Я действительно родилась в Киеве, – Кристина подтверждает слова немецкого журналиста. – Когда мама забеременела, на семейном совете приняли решение, что рожать меня будет у Киеве Бабушка сначала ей помогала, а потом мы с мамой вернулись в Ригу.

С детства я росла в спортивной семье. Отец Сергей Чудинов был профессиональным хоккеистом. Выступал за рижское «Динамо» и сборную Латвии. В 1992 году папа подписал контракт с немецким клубом. Мы переехали в Германию. После его карьеры наша семья осталась в Мюнхене. Отец продолжил работу в хоккее в качестве менеджера и тренера».

До знакомства с Маттеусом Кристина больше увлекалась хоккеем, чем футболом.

«Лота познакомил меня со многими футболистами и их вторыми половинками, вот тогда мне стал интересным и футбол, – не скрывала Чудинова. – Знакомил с Оливером Каном, Бастианом Швайнштайгером, Лукасом Подольски, Лукой Тони, Франком Рибери. Мы присутствовали на церемонии. , где определяли лучшего игрока мира.Там познакомилась с Лионелем Месси, Кака, Криштиану Роналду».

Приглашение Кличко

В ноябре 2007 года Лотарь прилетал в столицу Украины. Тогда появился слух, что Маттеус может возглавить киевское Динамо. Игорь Суркис в разговоре с автором этих строк такую ​​информацию опровергал: «Я никогда не вел переговоры с Лотаром Маттеусом». Зачем же легенда немецкого футбола прилетала в Киев?

«Мы тогда только два месяца, как начали встречаться, – вспоминает эту поездку Кристина. – В Киев летали вместе. Нас приглашал Виталий Кличко. Помню , посетили мою бабушку и побывали на матче Динамо. Кстати, еще до этого Лоти могли предложить пост спортивного директора клуба. Это произошло, если бы Динамо приняло Оттмар Хитцфельд».

Когда Лотарь в 2008 году подписал контракт с Маккаби, Кристина вместе с ним улетела в Нетанию.

«Я и не подозревала, насколько развит в Израиле модельный бизнес, – признавалась Чудинова. – В результате имела много работы. Конечно, там не такой рынок, как в Милане, Париже или Нью-Йорке. Но я активно снималась в Израиле, а также практически еженедельно летала на съемки в Европу».

Сексуальный маньяк

По мнению Кристины, в футболе и модельном бизнесе несколько общее. И там, и там многое зависит от фарта. Но в личной жизни удача сопровождала супругов Маттеус недолго. Они то ссорились, то мирились. В итоге их отношения закончились разводом.

«Маттеус – сексуальный маньяк. Он постоянно изменял мне, и я вынуждена была это терпеть. Мы даже обращались за помощью к врачам, но и они не смогли обуздать желание Лотара постоянно менять сексуальных партнерш. «, – так Кристина раскрыла причину ссор уже после развода.

Гарем чемпиона (все жены Лотара Маттеуса)

1. Сильвия(продолжительность брака: 1981-1992)

Лотарь общается с дочками Алисой и Виолой, появившимися на свет в результате этого брака.

2. Лолита Морено (1994-1999)

Телевизионная ведущая из Швейцарии родила Маттеуса сына Лориса.

3. Марьяна Костич (2003-2007)

На сербце Марьяне Костич он женился, когда возглавлял белградский Партизан. Пышную свадьбу отыграли на корабле – на реке Дунай. Церемония бракосочетания проходила на сербском языке, но, как оказалось, не языке любви.

4. Кристина Чудинова(2007-2010)

Встречаться начали осенью 2007 года, свадьбу сыграли 1 января 2009 в Лас-Вегасе. Официально развелись ровно через год.

5. Анастасия Климко (с 2013 года)

В апреле 2014 года у пары родился сын Милан. Анастасия младше Лотара на 28 лет.

Личное дело

Лотарь Маттеус. Родился 21 марта 1961 года.

Выступал за команды: Боруссия Менхенгладбах (1979-1984), Бавария Мюнхен (1984-88, 1992-2000), Интер Милан, Италия (1988-92) -Йорк МетроСтарз, США (2000).

Обладатель «Золотого мяча» (1990). Игрок года ФИФА (1991). Чемпион мира (1990). Чемпион Европы (1980). Обладатель Кубка УЕФА (1991, 1996). 7-кратный чемпион Германии (1985, 1986, 1987, 1994, 1997, 1999, 2000). Обладатель Кубка Германии (1986, 1998, 2000). Обладатель Суперкубка Германии (1987). Чемпион Италии (1989). Обладатель Суперкубка Италии (1989). Футболист года в Германии (1990, 1999).

За сборную Германии провел 150 (!) матчей, забил 23 гола. Выступал за национальную команду в течение 20 лет (1980-2000).

Участник пяти чемпионатов мира (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Тренерская карьера: Рапид Вена, Австрия (2000-01), Партизан Белград, Сербия (2002-03), сборная Венгрии (2003-05), Атлетико Паранаэнсе Куритиба, Бразилия (2006), Ред Булл Зальцбург, Австрия (20 Маккаби Нетания, Израиль (2008-09), сборная Болгарии (2010-11). После завершения тренерской карьеры работал футбольным экспертом на ряде телеканалов.

Максим Розенко, Чемпион

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