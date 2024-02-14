Овечкин подобрался к личному рекорду, Кучеров повторил достижение Малкина

Никита Кучеров в четвертый раз в карьере набрал 90 очков за сезон в НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Показатели главных звезд НХЛ.

Сразу для трех звезд НХЛ прошедший игровой день оказался знаменательным. Александр Овечкин, у которого к 25 января на счету было всего восемь шайб, продлил свою голевую серию до шести встреч. 38-летний форвард вплотную подобрался к личному рекорду, который был установлен 18 лет назад — в дебютном сезоне в НХЛ.

Прежний Овечкин возвращается? Он забил уже в шестом матче подряд!

Понятно, что замахиваться на 16-матчевый рекорд лиги, который более ста лет (с сезона-1921/22) принадлежит Панчу Бродбенту, чересчур оптимистично, а вот на лучший российский результат (а заодно и рекорд XXI века) претендовать вполне возможно.

Никита Кучеров забил «Бостону» и первым в сезоне набрал 90 очков. Форвард «Тампы» в четвертый раз добрался до этой отметки, повторив результат Евгения Малкина. Чаще 90-балльные сезоны выдавали только два наших игрока — Павел Буре (пять раз) и Александр Овечкин (шесть). Первый провел в лиге на два года больше, чем Кучеров, а второй — на девять.

Отметился и уступающий Кучерову в бомбардирской гонке этого сезона Коннор Макдэвид. Канадец сделал шесть результативных передач во встрече с «Детройтом», повторив рекорд нынешнего века. В последние 30 лет по шесть раз ассистировали партнерам Марио Лемье, Эрик Линдрос, партнер Макдэвида по атаке «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Крис Летанг, чей звездный час случился чуть более месяца назад.

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Для большинства клубов результат Коннора стал бы историческим, но не для «нефтяников». Из четырех ассистентских гепта-триков в истории «Эдмонтону» принадлежат три (все у Уэйна Гретцки, еще один в 1947 году сделал Билли Тэйлор из «Детройта»), а геска-триками помимо Макдэвида и Драйзайтля отмечались Гретцки, Марк Мессье, Пол Коффи

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