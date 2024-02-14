Трансляция игры «Питтсбург» — «Флорида» начнется в 03.30 мск

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Питтсбург» на своем домашнем льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 15 февраля. Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Флорида» в прямом эфире и бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Пингвинз» с 53 очками располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 49 матчей. «Пантерз» с 70 баллами идут на третьем месте на Востоке после 52 встреч.

За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин. На счету 37-летнего хоккеиста 41 (16+25) очко в 49 матчах при показателе полезности «+3».

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