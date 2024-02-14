Серия А. Болонья побеждает в дерби Фиорентину и сравнивается с Аталантой

Важное Апеннинское дерби

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Серия А. Перенесенный матч 21-го тура

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" — "Фиорентина" 2:0

Голы: Орсолини 12, Одгар 90+5

"Болонья": Равалья, Пош, Беукема, Лукуми, В. Кристиансен (Одгар 88), Фройлер, Эбишер (Фаббиан 70), Фергюсон, Орсолини (Ликояннис 79), Зиркзее (Калафиори 88), Салемакерс (Ндой 79)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Бираги, Артур (М. Лопес 83), Мандрагора (Данкан 83), Иконе, Бонавентура (Бельтран 57), Н. Гонсалес (Нзола 71), Белотти

Предупреждения: Фройлер 58, Пош 90+1 — Миленкович 35, Бираги 90+1, Бельтран 90+7

Главный арбитр: Даниэле Киффи

С сезона 2001/02 "Болонья" не завершала в Топ-8 лиги, с сезона 1999/2000 не играла в Еврокубках. Теперь же хочет не просто Еврокубки, а даже Лигу Чемпионов. "Фиорентина" же второй сезон подряд в Еврокубках, финалист Лиги Конференций и на ЛЧ также нацеливается. Обе уже были в зоне ЛЧ в этом сезоне. Так что мы получили острое, важное Апеннинское дерби впервые за десятилетия.

Кроме того, речь еще и о дерби молодых талантливых тренеров-методистов, за которыми следят гранды. Команды Тьяго Мотты и Винченцо Итальяно тренерские, играют в активный, красивый футбол. Вторые и третьи в лиге по владению мячом. Обе сейчас вышли из кризиса четырех матчей лиги без побед разгромами — 5:1, 4:0. Обеим, правда, не хватает стабильности, жесткости, опыта в решающие моменты.

В нынешнем сезоне они уже встречались дважды. Во Флоренции в лиге и Кубке. В первом из матчей была битва, а не футбол. Во втором — интереснее, но с 0:0 по итогам 120-ти минут, несмотря на три попадания "Болоньи" в каркас ворот. Оба матча в итоге выиграла "Фиорентина", и "россоблу" искали реванш, месть. Хотя Мотта отрицал это и говорил лишь о футболе.

Первый тайм вышел энергичным, но проблемным в последних пасах и ударах. Ожидаемо. Обе всегда красиво комбинируют, но плохо завершают. Все же "Болонья" выглядела лучше и по статистике (62 процента владения мячом), и визуально и забила заслуженно. Орсолини получил блестящий длинный пас на ход от Фергюсона, промчал справа и закрутил в дальний угол. Его пятый гол в лиге с 14-го января.

Остальное? Иконе и Гонсалес пробили во внешнюю часть сетки из боковых частей штрафной. Зиркзее пытался замкнуть пяткой там, где можно было просто пробить шведой. Орсолини прорвался по флангу и закрутил немного неточно. Удары Салемакерса и Бонавентуры с 18-20 метров отбили вратари. Орсолини закрутил штрафной с фланга в сетку, но Пош успел задеть мяч головой из офсайда.

Второй тайм хозяева начали очень мощно. Зиркзее прорвался к вратарю, перебросил, но Кайоде выбил с линии ворот. Орсолини забросил, и Фергюсон пробивал в упор головой в падении — Терраччьяно. Постепенно гости начали давить. Но создали лишь штрафной Бираги, отбитый Равальей и неточный удар головой Нзолы с пяти метров. А Фергюсон и Орсолини опасно пробивали в контратаках. Хотя неточно.

Нервную концовку "Болонья" не только выдержала четко, но и забила второй. Отобрала на половине поля соперника, Ликояннис прошел слева и забросил в штрафную на Одгара. Оба вышли на замену, второй забивает во втором матче подряд, выходя на поле по ходу матча.

"Болонья" продолжает блестящую домашнюю серию в лиге — 12 матчей без поражений, из которых десять побед и две ничьи. Что важнее — сравнивается по очкам с "Аталантой" на четвертом месте. У последней, правда, матч в запасе, но против "Интера" в гостях. А "Фиорентина" проигрывает в гостях в лиге в пятый раз в семи последних матчах. Что важнее — отстает от "Болоньи" уже на пять очков.

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