Шахтер – Марсель: онлайн-трансляция

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Донецкий Шахтер в раунде плей-офф Лиги Европы встретится в двухматчевом противостоянии с французским Марселем.

Первая игра состоится на домашней арене «горняков» — Фолькспаркштадионе в Гамбурге (Германия) – в четверг, 16 февраля. Начало — в 19:45 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, украинский клуб попал в «стыки» ЛЕ через групповой этап Лиги чемпионов, заняв 3- эту строчку в группе. Французы же начинали свой еврокубковый путь в Лиге Европы, заняли второе место в квартете B.

Прямая трансляция матча будет доступна в медиасервисе MEGOGO и Volia TV. Детальнее — ЗДЕСЬ.

Цифры и факты

Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, который тогда еще назывался Кубком УЕФА;

Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме;

Это был последний розыгрыш именно Кубка УЕФА — в следующем сезоне турнир подвергся ребрендингу, сменил название на «Лига Европы УЕФА» , изменил формат группового этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований остался тот же;

В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в раунде плей-офф ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Ренн;

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В 19 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 5 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница мячей — 26:21);

Марсель из 6 матчей против украинских клубов выиграл только один — в 1/16 финала КУЕФА-2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0;

Марсель — единственный французский клуб, выигрывавший Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93).

champion.com.ua