Три бразильца Днепра-1 отказываются возвращаться в Украину

Бразильцев обеспокоила недавняя массированная атака дронов на Днепр

Трое бразильских игрока Днепра-1 не хотят возвращаться в Украину из-за недавней массированной атаки дронов на Днепр.

Об этом сообщает ;FCDnipro.com.

Этими футболистами стали: центральный полузащитник Витиньо, нападающий Маркос Андре и правый защитник Гильерме Варжао.

Витиньо и Андре выступают на правах аренды по Атлетике Минейру и Ретро соответственно.

Гильерме Варжао — полноценный игрок днепровского клуба, играющий за юношескую команду U-19.

Накануне Днепр-1 одолел чемпиона Туркменистана в контрольном матче.

Напомним, 20-летний полузащитник Олег Очеретько взят в аренду СК Днепр-1 у донецкого Шахтера.

champion.com.ua