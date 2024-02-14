Футбол
Три бразильца Днепра-1 отказываются возвращаться в Украину
Бразильцев обеспокоила недавняя массированная атака дронов на Днепр
Трое бразильских игрока Днепра-1 не хотят возвращаться в Украину из-за недавней массированной атаки дронов на Днепр.
Об этом сообщает  ;FCDnipro.com.
Этими футболистами стали: центральный полузащитник Витиньо, нападающий Маркос Андре и правый защитник Гильерме Варжао.
Витиньо и Андре выступают на правах аренды по Атлетике Минейру и Ретро соответственно.
Гильерме Варжао — полноценный игрок днепровского клуба, играющий за юношескую команду U-19.
Накануне Днепр-1 одолел чемпиона Туркменистана в контрольном матче.
Напомним, 20-летний полузащитник Олег Очеретько взят в аренду СК Днепр-1 у донецкого Шахтера.