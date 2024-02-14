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«Вашингтон» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» сыграет с «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ 14 февраля

Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»). Фото USA Today Sports

«Вашингтон» встретится с «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 14 февраля. Игра состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Колорадо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире встречу можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Кэпиталз» набрали 54 очка и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Эвеланш» с 68 баллами располагается на 3-й строчке Запада.

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