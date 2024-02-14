«Вашингтон» проиграл «Колорадо». Овечкин забросил одну шайбу

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Эвеланш» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 14-м в текущем сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Колорадо» — 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Голы: Колтон — 11 (Вуд, Лехконен), 2:46 — 0:1. Тэйвз — 9 (Джохансен, Кольяно), 4:57 — 0:2. Маленстин — 5 (Фехервари, Дауд), 9:16 — 1:2. Макмайкл — 8 (Манта), 10:00 — 2:2. Лехконен — 4 (Колтон, Байрам), 28:50 — 2:3. Рантанен — 29 (бол., Лехконен, Маккиннон), 37:03 — 2:4. Овечкин — 14 (бол., Карлсон, Манта), 49:00 — 3:4. Лехконен — 5 (п.в., Маккиннон, Рантанен), 59:01 — 3:5. Вуд — 9 (п.в., Байрам), 59:27 — 3:6.

Вратари: Линдгрен (57:17 — 58:22, 58:30 — 59:01, 59:06 — 59:27) — Георгиев.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 27 (12+6+9) — 37 (10+12+15).

Наши: Овечкин (20.19/3/-2) — -.

14 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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