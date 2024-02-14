Жирона готовится к уходу украинцев

Испанское издание AS утверждает, что летом «Жирону» покинет сразу несколько лидеров.

Помимо Савиньо и Алейша Гарсии клуб может продать Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Несмотря на то, что частью клуба владеет Manchester City Group и проблем с финансами нет, менеджмент хочет максимально заработать на успешном сезоне.

Учитывая, что договора Цыганкова и Довбика завершаются только в 2027 и 2028 годах, клуб скидок делать не собирается.

Напомним, в текущем сезоне Виктор забил 4 гола и сделал 3 ассиста, а у Артема 14 голов и 6 результативных передач.