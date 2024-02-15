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Футбол

Фанату Челси за нацистское приветствие запретили посещать матчи три года

Также суд обязал фаната выплатить штраф

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Один из болельщиков "Челси" официально получил длительный запрет на посещение футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.

    По информации источника, такое наказание постигло фаната за нацистское приветствие во время гостевого матча 11-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (4:1), который состоялся 6 ноября 2023 года. Болельщик "синих" не сможет посещать игры в течение трех лет. Также суд обязал фаната выплатить штраф.

    "Суд признал болельщика футбольного клуба "Челси" виновным в нарушении общественного порядка с отягчающими обстоятельствами на расовой почве", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Лондона.

    На данный момент "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 34 очка за 24 матча. В финале Кубка английской лиги лондонцы сразятся с "Ливерпулем". Игра состоится в воскресенье, 25 февраля.

    www.ua-football.com

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