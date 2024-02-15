Фейспалмы Тухеля, фактор Мбаппе и распродажа в Жироне. Главные новости за 14 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 февраля.

Бавария снова терпит фиаско

"Бавария" потерпела второе болезненное поражение за неделю. Вслед за проигрышем "Байеру" в чемпионате подопечные Томаса Тухеля провалились и на европейской арене, проиграв в Риме "Лацио" (1:0). Минимальное поражение перед домашней встрече оставляет "Баварии" все шансы на второй матч. Но кризис мюнхенцев только прогрессирует.

ПСЖ одной ногой в 1/4

Тем временем ПСЖ сделал весомую заявку на первый проход в 1/4 за три года. "Реал Сосьедад" почти час солидно сдерживал фаворита прессингом. Но когда в игру вступил Килиан Мбаппе, у басков не осталось шансов. 2:0 перед выездом в Сан-Себастьян – более чем комфортный расклад.

Распродажа Жироны?

"Жирона" планирует серьёзную распродажу будущим летом, пишут в Испании. Уже известно, где продолжит карьеру Савио. Также каталонцы готовы рассмотреть предложения по группе своих лидеров, включая Довбика, Цыганкова, Гутьерреса и и Алейша Гарсию. Попадание в ЛЧ позволит сохранить хотя бы часть костяка.

Вересу разрешили запустить фанатов

"Верес" получил официальное разрешение на допуск болельщиков на домашние матчи УПЛ. Клуб получил соответствующее разрешение от Ровенской областной военной администрации. При этом должны быть соблюдены все требований безопасности в условиях действия военного положения.

Криш решает в пластмассовой ЛЧ

Криштиану Роналду по старой привычке решает исход матчей плей-офф Лиги Чемпионов. 39-летний суперветеран забил единственный гол в 1/8 азиатской ЛЧ, на 81-й минуте встречи между "Аль-Насром" и "Аль-Фейхом". Также этот матч стал 1000-м в карьере Роналду на клубном уровне.

www.ua-football.com