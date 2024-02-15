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Флик хочет вернуться к тренерской деятельности

Бывший тренер Баварии и сборной Германии сменил агента

Фото: Getty Images

Бывший тренер Баварии и сборной Германии Ганс-Дитер Флик намерен как можно скорее вернуться к тренерской деятельности.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. .

Немецкий специалист будет сотрудничать с новым агентом — Пини Захави, стороны уже согласовали детали контракта.

Флик находится без работы с сентября прошлого года – тогда он был уволен с должности главного тренера сборной Германии.

На тот момент команда потерпела 4 поражения и 1 раз сыграла вничью в 5 последних товарищеских матчах, которые служили подготовкой к домашнему чемпионату Европы.

<p Сообщалось, что Флик может заменить Моуринью в Роме или стать преемником Хави в Барселоне.

champion.com.ua

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