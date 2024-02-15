Грэм Поттер — главный кандидат на замену Мойесу в Вест Хэме

Молотобойцы заинтересованы в экс-наставнике «Челси»

Getty Images / Global Images Ukraine

Грэм Поттер рассматривается как потенциальная замена Дэвиду Мойесу в "Вест Хэме", сообщает The Telegraph.

Ожидается, что бывший главный тренер "Челси" будет занимать первое место в любом списке кандидатов вместо Мойеса.

Шотландского специалиста ожидает важная серия матчей, которая может определить его будущее в должности главного тренера "молотобойцев" до конца сезона.

"Вест Хэм" уже отложил переговоры по новому контракту с Мойесом после серии из семи игр без побед в этом году и унизительного поражения от "Арсенала" в последнем туре АПЛ.

Контракт Мойес с лондонским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

www.ua-football.com