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Футбол

Грэм Поттер — главный кандидат на замену Мойесу в Вест Хэме

Молотобойцы заинтересованы в экс-наставнике «Челси»

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Грэм Поттер рассматривается как потенциальная замена Дэвиду Мойесу в "Вест Хэме", сообщает The Telegraph.

    Ожидается, что бывший главный тренер "Челси" будет занимать первое место в любом списке кандидатов вместо Мойеса.

    Шотландского специалиста ожидает важная серия матчей, которая может определить его будущее в должности главного тренера "молотобойцев" до конца сезона.

    "Вест Хэм" уже отложил переговоры по новому контракту с Мойесом после серии из семи игр без побед в этом году и унизительного поражения от "Арсенала" в последнем туре АПЛ.

    Контракт Мойес с лондонским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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