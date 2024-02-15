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Футбол

Харри Кейн — о неудачных результатах команды: Как игроки, мы должны брать на себя ответственность

Форвард Баварии выловил свое мнение

Фото: LondonWorld

    • Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн высказался о неудачных результатах команды.

    "Мы, как игроки, должны взять на себя ответственность и стараться играть с большей свободой и энергией. Мы должны двигаться вперед — мы не можем изменить прошлую игру, поэтому мы должны с нетерпением ждать поединка, который состоится в воскресенье".

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    "Тренер является частью нашей команды. Мы вместе оказались в этой ситуации. Как игроки, мы должны брать на себя ответственность", — добавил Кейн.

    Напомним, что 18 февраля состоится матч "Бохум" — "Бавария". Начало — в 18:30.

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