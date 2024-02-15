Футбол
Хавбек Марселя Унаи: Наша работа – играть в футбол, а что происходит у нас дома или где-то в мире, не должно нас затрагивать
В четверг Шахтер проведет свой первый матч против Марселя
instagram.com/olympiquedemarseille
Полузащитник "Марселя" Аззедин Унаи поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги Европы против "Шахтера".
"Мы очень хорошо приготовились к матчу и ожидаем очень хорошую игру. Уверен, что "Шахтер" тоже отлично готовился к встрече, поэтому ожидаем тяжелой игры. В конце концов, у нас еще будет домашняя игра через неделю.
Мы хотим показать хорошую игру, а все остальное, что происходит здесь, у нас дома или где-то в мире, не должно нас затрагивать. Мы футболисты, наша работа – играть в футбол.
У всех есть неудачный период, кризис или черная полоса, но мы отдадим в матче 100% своих сил и сделаем все, чтобы показать лучшую игру. У нас новый тренер, я положительно настроен на выступления команды", – сказал Унаи.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Марсель" пройдет в четверг, 15 февраля, в Гамбурге и начнется в 19.45.