Хавбек Марселя Унаи: Наша работа – играть в футбол, а что происходит у нас дома или где-то в мире, не должно нас затрагивать

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Полузащитник "Марселя" Аззедин Унаи поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги Европы против "Шахтера".

"Мы очень хорошо приготовились к матчу и ожидаем очень хорошую игру. Уверен, что "Шахтер" тоже отлично готовился к встрече, поэтому ожидаем тяжелой игры. В конце концов, у нас еще будет домашняя игра через неделю.

Мы хотим показать хорошую игру, а все остальное, что происходит здесь, у нас дома или где-то в мире, не должно нас затрагивать. Мы футболисты, наша работа – играть в футбол.