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Хавбек Марселя Унаи: Наша работа – играть в футбол, а что происходит у нас дома или где-то в мире, не должно нас затрагивать

В четверг Шахтер проведет свой первый матч против Марселя

instagram.com/olympiquedemarseille

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    • Полузащитник "Марселя" Аззедин Унаи поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги Европы против "Шахтера".

    "Мы очень хорошо приготовились к матчу и ожидаем очень хорошую игру. Уверен, что "Шахтер" тоже отлично готовился к встрече, поэтому ожидаем тяжелой игры. В конце концов, у нас еще будет домашняя игра через неделю.

    Мы хотим показать хорошую игру, а все остальное, что происходит здесь, у нас дома или где-то в мире, не должно нас затрагивать. Мы футболисты, наша работа – играть в футбол.

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    • У всех есть неудачный период, кризис или черная полоса, но мы отдадим в матче 100% своих сил и сделаем все, чтобы показать лучшую игру. У нас новый тренер, я положительно настроен на выступления команды", – сказал Унаи.

    Напомним, что матч "Шахтер" – "Марсель" пройдет в четверг, 15 февраля, в Гамбурге и начнется в 19.45.

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