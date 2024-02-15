Янг Бойз — Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Янг Бойз — Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол «

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Лига Европы, вслед за Лигой Чемпионов, возвращает фанам интересные футбольные противостояния. Начинаем с 1/16 финала. В традиционный для этого турнира четверг состоится ряд матчей, среди которых "Янг Бойз" — "Спортинг". Обе команды являются претендентами на чемпионство в своих странах. А это значит, что мы должны увидеть качественный футбол. Факт первой официальной игры между этими клубами должен добавить еще большей интриги.

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1/16 финала Лиги Европы. Первый матч

15 февраля, 19:45. "Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

"Янг Бойз" — "Спортинг". 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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