Футбол
Лацио неожиданно одолел Баварию в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Победный гол в составе "орлов" забил Чиро Иммобиле
Лацио одержало минимальную победу над Баварией в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол в составе «орлов» забил Чиро Иммобиле.
Защитник мюнхенцев Дайо Упамекано получил красную карточку на 67-й минуте.
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024
1/8 финала, 14 февраля
Лацио — Бавария 1 :0 (0:0)
Гол: 1:0 — 69 Иммобиль (пен)
Составы команд:
Лацио: Проведель, Марушич, Хила (Патрик 81), Романьоли, Хюсай (Лаццари 60), Гендузи, Весино, Альберто (Камада 81), Исаксен (Педро 74), Иммобиле (Кастельянос 74), Андерсон.
Запасные: Сепе, Магро , Касале, Катальди, Наполитано.
Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким, Геррейро, Киммих, Горецка (де Лигт 73), Сане (Тель 81), Мюллер (Чупо-Мотинг 82), Мусиала , Кейн.
Запасные: Ульрайх, Шмитт, Дайер, Сарагоса, Боэй, Павлович
Извлечение: Упомянуто 67
Предупреждение: Киммих 68
Матч ответ Бавария — Лацио состоится 5 марта.
Раньше Копенгаген уступил Манчестер Сити, а Андрей Лунин помог Реалуздолати Лейпциг.