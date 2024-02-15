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Футбол

Лацио неожиданно одолел Баварию в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Победный гол в составе "орлов" забил Чиро Иммобиле

Лацио одержало минимальную победу над Баварией в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол в составе «орлов» забил Чиро Иммобиле.

Защитник мюнхенцев Дайо Упамекано получил красную карточку на 67-й минуте.

Лига чемпионов УЕФА 2023/2024
1/8 финала, 14 февраля

Лацио — Бавария 1 :0 (0:0)

Гол: 1:0 — 69 Иммобиль (пен)

Составы команд:

Лацио: Проведель, Марушич, Хила (Патрик 81), Романьоли, Хюсай (Лаццари 60), Гендузи, Весино, Альберто (Камада 81), Исаксен (Педро 74), Иммобиле (Кастельянос 74), Андерсон.

Запасные: Сепе, Магро , Касале, Катальди, Наполитано.

Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким, Геррейро, Киммих, Горецка (де Лигт 73), Сане (Тель 81), Мюллер (Чупо-Мотинг 82), Мусиала , Кейн.

Запасные: Ульрайх, Шмитт, Дайер, Сарагоса, Боэй, Павлович

Извлечение: Упомянуто 67

Предупреждение: Киммих 68

Матч ответ Бавария — Лацио состоится 5 марта.

Раньше Копенгаген уступил Манчестер Сити, а Андрей Лунин помог Реалуздолати Лейпциг.

champion.com.ua

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