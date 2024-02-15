Басков хватило на сильный час в режиме сдерживания

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Лига чемпионов, 1/8 финала

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Реал Сосьедад 2:0

Голы: Мбаппе 58, Барколя 70

С тактической точки зрения пара ПСЖ – "Реал Сосьедад" обещала самую интересную дуэль в 1/8 финала. Чемпионы Франции при Энрике стали одной из самых терпеливых команд Европы в плане владения, в то время как баскский клуб – настоящая-прессинг машина, лучшая команда группового этапа по активной игре без мяча. И каждая из сторон максимально настойчива в своей манере.

И уже с дебюта гости стали показывать, что лёгкой жизни фавориту ждать сегодня не стоит. "Сосьедад" за первых две минуты дважды отобрал мяч на чужой трети поля. Субименди подловил Барколя и создал возможность для дальнего удара Андре Силвы. Вторую потенциально опасную контратаку загубил Кубо.

Баски не боялись идти в прессинг большими силами, оставляя сзади пространство для Мбаппе и Дембеле. И подход себя оправдывал – давление парижане пройти не могли. А даже если что-то получалось, блестяще работала подстраховка. Качественный план подготовили и под убийственную связку Дембеле и Хакими. Их фланг страховал центрбек Ле Норман, создавая 3 в 2 в зоне, а в его зону всегда своевременно падал опорник Субименди. Но всё равно не сдержали.

И на мяче гости откровенно не впечатляли. Сказывалось отсутствие капитана Ойарсабаля. Было пару опасных кроссов Кубо, который пытался терзать 1 в 1 дебютанта ЛЧ Бералдо. Один раз загулял Витинья, и Мерино из его зоны проверил перекладину ударом издали в конце тайма. Но также было много глупых потерь, что давало ПСЖ возможность опасно жалить на контратаках. Так на 6-й минуте Субименди отдал мяч в центре поля, что позволило Мбаппе выбежать на вратаря и получить 1-й очевидный шанс в матче.

Со временем ПСЖ адаптировался к давлению соперника. Подопечные Энрике всё ещё не создавали моментов в позиционной атаке, но перестали терять мяч. И чаще доходили в глубокие зоны соперника. Как итог – пару классных проходов Дембеле, остановленных ценой фолов в неприятных зонах. И несколько корнеров. И со стандартов Париж почти каждый раз нагнетал, пользуясь позиционными ошибками соперниками.

Потому неудивительно, что именно со стандарта ПСЖ открыл счёт после перерыва. Удивительно, что "Реал Сосьедад" на корнере у своих ворот забыл самого опасного игрока на поле на своей дальней штанге. Мбаппе легко удрал от Кубо, и после скидки Маркиньоса поразил пустой угол ворот Ремиро.

С этого момента пошёл совсем другой футбол. Во-первых, "Сосьедад" откровенно подсел физически. Во-вторых, гол повлиял ментально. Также гости предпринимали попытки вернуться в игру, стали играть чуточку агрессивнее. Результат – больше зон для Мбаппе и компании, больше динамичных эпизодов, в которых индивидуальный перевес в классе начал сказываться. Через пару минут Хакими подловил зимнего новичка басков Хави Галана, перехватив его вброс с аута, и Мбаппе издали чуть не удвоил перевес. Но Ремиро отразил пушку в перекладину.

И второй гол не заставил себя ждать, хоть в нём обошлось и без гения Килиана. Дембеле уничтожил на фланге Галана, который выдвинулся встречать на чужую половину. В два паса мяч быстро доставили на противоположный фланг, прорезав компактный блок соперника. А там уничтожил Барколя, изящно убежавший и от Траоре, и от не успевшего на подстраховку Субельдию. Забежал в штрафную и легко прокинул между ног Ремиро.

В концовке "Реал Сосьедад" предпринял отчаянную попытку зацепиться за гол, но был ближе к третьему пропущенному, нежели к первому забитому. Но закончили на 2:0. "Реал Сосьедад" действительно качественно сдерживал фаворита в первый час матча. С игры моментов практически не допускали. Но это отняло у гостей слишком много энергии, а с лавки выпустить было некого из приличных игроков для такого уровня.

Потому победа ПСЖ выглядела закономерно. В последние полчаса их перевес в индивидуальном классе был очень заметен. Как и безыдейность "Сосьедада" в атаке, где они даже толком не проверили фланг Данилу и дебютанта Бералдо, плюс не пользовались отсутствием волнореза у хозяев. Кажется, на этот раз Париж уже не сможет придумать себе привычные проблемы в 1/8.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу (Эрнандес, 72), Бералдо – Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери – Дембеле (Коло-Муани, 83), Барколя (Асенсио, 72) – Мбаппе

Реал Сосьедад: Ремиро – Траоре, Ле Норман (Пачеко, 78), Субельдия, Галан (Арамбуру, 88) – Мендес (Турриентес, 79), Субименди, Мерино – Кубо, Барренечеа (Захарян, 66) – Андре Силва (Садик, 79)

Предупреждения: Ле Норман 36, Траоре 90

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