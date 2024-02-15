Футбол
Лига конференций. Жерсон забил за Слован, Юнион спасся с Айнтрахтом, Легия проиграла в Норвегии
В третьем по рангу еврокубке сегодня было ожидаемо нервно
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Самая уверенная победа дня сегодня на счету второй команды Австрии.
Помог "Штурму" блицкриг на старте — особенно запомнился элегантный удар Бьерета в ближний угол.
Экс-динамовец Жерсон Родригес сравнял счет, реализовав выход на ворота, но дальше "Штурм" был острее, активнее, и заслужено взял свое. Решающие действия на счету кавказцев — Барсегян заработал пенальти, а Китешвили его реализовал.
Плей-офф раунд ЛК. Грац. “Меркур Арена”
“Штурм” — “Слован Братислава” — 4:1
Голы: Бьерет, 4, Станкович, 27, Китеишвили, 64 (с пенальти), Камара, 90+1 — Жерсон Родригес, 8
"Штурм": Ярош — Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Лавале — Хорват, Станкович, Прасс — Саркария (Бовинг, 69), Бьерет, (Влодарчик, 71), Китеишвили
"Слован": Трновский — Паушек, Кашия, Байрич, Змргал — Канкава, Саввидис, Куцка — Барсегян, Жерсон Родригес, Стрелец
Предупреждения: Змргал, 44
Здесь получился в целом равный матч, если вычесть стартовые 10-15 минут, пока "Юнион" только просыпался.
Опытному в еврокубках "Айнтрахту" хватило этого времени, чтобы обеспечить себе фору. Сперва Шаиби, а затем и Саша Калайджич забивали с близкого расстояния без сопротивления защиты.
Но, конечно, 0:2 — это был перебор для такого матча. "Юнион" все-таки лидер чемпионата Бельгии с большим отрывом, и как только он забегал — у немцев начались проблемы. Амура обокрал защиту и организовал гол для Расмуссена еще до перерыва — это 1:2.
Ну, а во втором тайме счет и подавно сравнял Нильссон, который пошел до конца в стык с вратарем и защитником — мощная игра от шведа.
"Айнтрахту" же остается радоваться тому, что не проиграли — в конце у "Юниона" было и превосходство, и шансы.
Плей-офф раунд ЛК. Брюссель. "Лотто-Парк"
"Юнион" — "Айнтрахт" — 2:2
Голы: Расмуссен, 31, Нильссон, 69 — Шаиби, 3, Калайджич, 10
"Юнион": Линднер — Макаллистер, Берджес, Мачида — Кастро-Монтес, Расмуссен, Вангутт, Лапуссен — Пуэртас — Нильссон, Амура
"Айнтрахт": Трапп — Тута (Кнауфф, 46), Кох, Пачо, Нкунку — Бута, Шкири, Гетце (Роде, 65) — Шаиби — Калайджич (Экитике, 46), Мармуш
Предупреждения: Берджес, 26, Вангутт, 35 — Тута, 4
Самый скучный матч дня в Лиге конференций. И те, и другие осторожничали.
"Фради" открыли счет на старте усилиями Варги, но ВАР усмотрел офсайд, и все отменили.
У греков лучший шанс под конец первого тайма имел Карму, но его удар отразил голкипер.
В остальном "Оли" лучше владел мячом, вдвое чаще пробивал по воротам, но показатель xG 0,69 четко иллюстрирует, насколько грекам не хватало сегодня остроты.
Повезло, что в концовке оборона "Ференцвароша" развалилась, и после банального навеса позволила Эль-Кааби расстрелять ворота с метра. Это много говорит об уровне венгров.
Плей-офф раунд ЛК. Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" — "Ференцварош" — 1:0
Гол: Эль-Кааби, 83
"Олимпиакос": Пасхалакис — Родиней, Нтой, Карму, Ортега — Хессе, Карвалью — Масурас, Александропулос, Фортунис — Эль-Кааби
"Ференцварош": Дибус — Винго, Сиссе, Ммае — Макрецкис, Абу Фани, Маига, Рамирес — Закариассен, Маркиньос — Варга
Предупреждения: Александропулос, 55, Карму, 60 — Макрецкис, 37
А здесь героем стал тренер "Легии" Коста Руньяич.
Он не угадал со стартовым составом, и до перерыва поляки выглядели любительской командой. Дыры в защите зияли такие, что Гулбрандссен мог и хет-трик оформить и четверть часа.
И что было дальше? После провальных 45 минут при счете 0:3 тренер "Легии" выполнил сразу 4 замены — и вышедшие с лавки игроки полностью перевернули игру. Теперь уже "Мольде" еле отбивался, а поляки наседали.
По итогу гости получили удобные для двухматчевого противостояния 2:3, причем могло быть даже лучше, если бы Рафал Августиняк пробил не в штангу, а чуть-чуть точнее.
Плей-офф раунд ЛК. Мольде. "Акер Стадион"
"Мольде" — "Легия" — 3:2
Голы: Гулбрандссен, 12, 19, Кааса, 24 — Жозуэ, 63, Августиняк, 71
"Мольде": Петерсен — Э. Хауген, Хагельскяьер, К. Хауген — Линнес, Эриксен, Меллер Дели, Кааса, Левик — Гулбрандссен, Эйкрем
"Легия": Тобиаш — Енджейчик, Капуади (Бурх, 46), Рибейру — Вшолек, Жиба (Августиняк, 46), Элитим, Кун (Моришита, 46) — Жозуэ, Росолек — Пекхарт (Капустка, 46)
Предупреждения: Эриксен, 58