Футбол
Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ летом
Французский нападающий уйдет из ПСЖ на правах свободного агента
Фото: Getty Images
Нападающий ПСЖ Килан Мбаппе заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи о том, что покинет Париж летом.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Условия ухода еще полностью не согласованы, однако французский нападающий уйдет из ПСЖ на правах свободного агента.
Напомним, текущее предложение Мбаппе от Реала меньше, чем было в 2022 году (130 млн евро за подписной бонус), но при этом он все равно может стать самым оплачиваемым игроком мадридского клуба.
В текущем сезоне Килиан отыграл 30 матчей, в которых забил 31 гол и отдал семь результативных передач.