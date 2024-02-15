Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ летом

Французский нападающий уйдет из ПСЖ на правах свободного агента

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Нападающий ПСЖ Килан Мбаппе заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи о том, что покинет Париж летом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Условия ухода еще полностью не согласованы, однако французский нападающий уйдет из ПСЖ на правах свободного агента.

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Напомним, текущее предложение Мбаппе от Реала меньше, чем было в 2022 году (130 млн евро за подписной бонус), но при этом он все равно может стать самым оплачиваемым игроком мадридского клуба.

В текущем сезоне Килиан отыграл 30 матчей, в которых забил 31 гол и отдал семь результативных передач.

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