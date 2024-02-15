На матче Шахтер – Марсель в Гамбурге ожидается прибытие 1 700 французских болельщиков

Для французских болельщиков еврокубки — последняя возможность скрасить неудачный сезон команды

twitter.com/OM_Officiel

В четверг, 15 февраля, "Шахтер" в Гамбурге проведет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

Как сообщают французские СМИ, на матче ожидается 1 700 французских болельщиков "Марселя".

Болельщики французской команды настроены позитивно.

"Поездка на еврокубковые матчи— это что-то вроде нашего последнего удовольствия во время трудного сезона", — сказал с улыбкой лидер одной из групп болельщиков "Марселя" перед отлетом в Германию.

Напомним, что игра пройдет на "Фолькспаркштадионе" и начнется в 19:45.

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