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Футбол

На матче Шахтер – Марсель в Гамбурге ожидается прибытие 1 700 французских болельщиков

Для французских болельщиков еврокубки — последняя возможность скрасить неудачный сезон команды

twitter.com/OM_Officiel

    • В четверг, 15 февраля, "Шахтер" в Гамбурге проведет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

    Как сообщают французские СМИ, на матче ожидается 1 700 французских болельщиков "Марселя".

    Болельщики французской команды настроены позитивно.

    "Поездка на еврокубковые матчи— это что-то вроде нашего последнего удовольствия во время трудного сезона", — сказал с улыбкой лидер одной из групп болельщиков "Марселя" перед отлетом в Германию.

    Напомним, что игра пройдет на "Фолькспаркштадионе" и начнется в 19:45.

    www.ua-football.com

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