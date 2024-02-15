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Футбол

НХЛ: «Рейнджерс» — «Монреаль», «Чикаго» — «Питтсбург». Расписание матчей 16 февраля

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

16 февраля, пятница

03:00 (мск) «Баффало» — «Флорида»

03:00 «Бостон» — «Сиэтл»

03:00 «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»

03:00 «Оттава» — «Анахайм»

03:00 «Рейнджерс» — «Монреаль»

03:00 «Тампа-Бэй» — «Колорадо»

03:00 «Торонто» — «Филадельфия»

04:00 «Сент-Луис» — «Эдмонтон»

04:00 «Нэшвилл» — «Даллас»

04:30 «Чикаго» — «Питтсбург»

05:00 «Калгари — «Сан-Хосе»

06:00 «Ванкувер» — «Детройт»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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