Футбол
НХЛ: «Рейнджерс» — «Монреаль», «Чикаго» — «Питтсбург». Расписание матчей 16 февраля
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
16 февраля, пятница
03:00 (мск) «Баффало» — «Флорида»
03:00 «Бостон» — «Сиэтл»
03:00 «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»
03:00 «Оттава» — «Анахайм»
03:00 «Рейнджерс» — «Монреаль»
03:00 «Тампа-Бэй» — «Колорадо»
03:00 «Торонто» — «Филадельфия»
04:00 «Сент-Луис» — «Эдмонтон»
04:00 «Нэшвилл» — «Даллас»
04:30 «Чикаго» — «Питтсбург»
05:00 «Калгари — «Сан-Хосе»
06:00 «Ванкувер» — «Детройт»
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