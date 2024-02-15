«Овечкин все умеет и знает. Под него надо успевать перемещаться!» Интервью вратаря «Колорадо» Георгиева

Вратарь Георгиев поделился впечатлениями от игры против Овечкина

Александр Георгиев. Фото USA Today Sports Обозреватель «СЭ» взял небольшое интервью у российского голкипера, выигравшего на Матче звезд 100 тысяч долларов.

Прошло полтора сезона с тех пор, как вратарь «Колорадо» Александр Георгиев совершил серьезный карьерный скачок, перейдя с роли бэкапа Игоря Шестеркина в «Нью-Йорк Рейнджерс» на реальный пост номер один в «Колорадо», на тот момент — действующем обладателе Кубка Стэнли. Дарси Кемпер, с которым «Лавина» завоевала трофей, не сошелся с клубом по условиям нового контракта и перешел в «Вашингтон», где не блистает, а его место как раз и занял выменянный во время драфта россиянин и болгарин в одном флаконе, с которым тут же заключили трехлетний контракт на 10 миллионов долларов.

Играет в новой команде Георгиев пока противоречиво. По победам в прошлом году он разделил в лиге первое место с Линусом Улльмарком из «Бостона», в этом занимает второе место, уступая лишь один выигрыш Тэтчеру Демко из «Ванкувера». А вот его индивидуальные показатели, мягко говоря, не столь убедительны. По среднему числу пропущенных шайб за матч он с 2,94 идет лишь на 28-м месте в НХЛ, а по проценту сейвов с 89,8 — и вовсе на 38-м.

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Впрочем, когда команда играет в ярко выраженный атакующий хоккей и делает главную ставку на своих суперзвезд — Нэйтана Маккиннона и Кэйла Макара, то иного ожидать вряд ли следует. Однако то, насколько стабильно побеждает «Колорадо» при Георгиеве, впечатлило НХЛ, и в этом сезоне 28-летнего незадрафтованного голкипера впервые в карьере пригласили на Матч звезд — само по себе серьезное достижение, учитывая, что «Колорадо» начинен звездами, и оттуда и без него есть кого приглашать.

А там, в Торонто, он выиграл сто тысяч долларов, первенствовав среди всех голкиперов в конкурсе буллитов. Причем противостоял ему не кто иной, как Коннор Макдэвид! Из 11 бросков суперзвезды «Эдмонтона» вратарь, которого в Денвере называют Джорджи, отбил девять, причем три из них — клюшкой, эффектно выбивая шайбу у нападающего.

Фото USA Today Sports

Небольшое интервью с Георгиевым, которое я сделал вскоре после матча с «Вашингтоном» (в нем «Колорадо» выиграло 6:3, но голкипер не смог уберечь ворота от Александра Овечкина, забившего в шестом матче подряд), почти целиком как раз и посвящено Матчу звезд. Что же касается его игры за клуб, то мне удалось спросить о ней главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара.

— Легко ли Георгиеву удалось адаптироваться к команде и к роли первого вратаря, прежде ему незнакомой?

— Легко. Мы и подписали его на роль основного вратаря, в отличие от той, что он играл в «Рейнджерс». В прошлом году он провел великолепный сезон, в этом его немножко бросает вверх-вниз. Но это ничем не отличается от того, что происходит со всей командой, которая тоже чередует подъемы со спадами. Иногда Алекс играет безупречно, порой он — «на холодной стороне». Мы работаем над тем, чтобы первых матчей было больше, а вторых — меньше. Так или иначе, он дает нам хороший шанс выигрывать большинство матчей, и статистика это показывает.

Прежний Овечкин возвращается? Он забил уже в шестом матче подряд!

— Как оцените его выступление на Матче звезд, где он получил приз лучшему вратарю на конкурсах?

— Было прекрасно увидеть его победу, которая принесла ему призовые деньги в его первом Матче звезд. Всегда приятно наблюдать, когда парни получают то, что они заслужили длительной напряженной работой и преданностью делу. Он сказал, что прекрасно провел время и получил от этого уик-энда большое удовольствие. Не сомневаюсь, что он запомнится ему навсегда.

В начале разговора с самим Георгиевым я поздравил его с попаданием на Матч звезд и с титулом лучшего вратаря на конкурсах.

— Хотя бы там, ха-ха! — отреагировал голкипер, проявив самоиронию.

— Какие самые мощные впечатления и знакомства подарил вам звездный уик-энд?

— Да, знакомства как раз и запомнились больше всего. Против многих игроков выходишь на лед уже долгое время, но не знаешь их как людей. А такие события дают возможность это сделать, и это очень приятно. Особенно интересно было пообщаться с вратарями. Узнать детали, кто как играет, да и просто поболтать.

Фото USA Today Sports

— С кем разговаривали больше всего?

— С русскими ребятами. Познакомился с Серегой Бобровским, с которым до того только здоровались после игр, не более того. Сейчас пообщались побольше. Очень классный парень, работяга, приятно наблюдать за ним.

— Встретились вы и с другим российским вратарем — Игорем Шестеркиным, у которого были вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс». Какие у вас тогда были отношения?

— Встретились и встретились, ха-ха!

— А с полевыми игроками из России, которые участвовали в Матче звезд, Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым, были хорошо знакомы?

— Да. С Капризом вместе играли за молодежную сборную, с Кучем за взрослую. Поэтому здорово было и их увидеть.

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— Уже придумали, что будете делать со 100 тысячами долларов призовых?

— Я еще даже не знаю, как их получать, сколько налогов платить, ха-ха! Но хочу купить подарок родственникам. Знаю, что это, но пусть пока останется секретом.

— Вы ухитрились выиграть конкурсы, играя на буллитах против Коннора Макдэвида. Кажется, четыре раза выбили у него шайбу клюшкой?

— По-моему, все-таки три.

— Такую тактику действий против великого мастера продумали заранее или просто так получилось?

— Мне кажется, так получилось. Первый раз выбил — и хорошо пошло. Подумал: ок, если будет шанс, еще попробуем так выбивать. Ведь он очень любит клюшечкой перед тобой попытаться тебя обыграть. Попытался еще пару раз этот момент использовать — и получилось.

Фото USA Today Sports

— Как он реагировал? Не каждый полевой игрок любит, когда вратарь на буллитах активно работает клюшкой.

— Он посмеялся, отбил пятюню потом и говорит: «Молодчик ты сегодня, хорошо играл!» Думаю, он особо не расстроился, тем более что в итоге миллион за победу в конкурсах выиграл.

— Вы сказали, что «просто старались не выглядеть как вратарь из пивной лиги». Как вам пришел в голову такой образ?

— Просто решил пошутить. Мы сидели в раздевалке четыре часа, ждали эту минуту на буллитах, до этого пять дней особо не катались. Поэтому и сказал, что старался не упасть и выглядеть как вратарь.

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— На Матче звезд не было Александра Овечкина, который в это время отдохнул в Дубае и забивает уже шесть матчей подряд, в том числе и вам. Он забил «Колорадо» с дальней точки своего «офиса» щелчком в одно касание. Выходит, его бросок не стал слабее, как утверждали эксперты в первой части сезона?

— Ох, тяжело сказать. Я немножко опоздал на передачу — и, конечно, против него это не очень хорошо. Надо посмотреть по видео, что там было, но на Овечкина надо успевать перемещаться, конечно. Он все умеет и все знает. Хорошо, что потом (при счете 3:4, — Прим. И.Р.) он попал в штангу, а не в ворота.

— Смотрели ли Матч звезд в Болгарии? Есть ли у вас там персональный фан-клуб, и вообще следят ли за НХЛ?

— Да, конечно! Родственники следят. В новостях раньше тоже очень часто показывали фрагменты матчей, особенно когда я за «Рейнджерс» играл. Думаю, сейчас тоже немножко показывают хайлайты. Люди следят, в соцсети пишут. Очень приятно, и стараюсь в том числе у них поднимать интерес к хоккею.

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