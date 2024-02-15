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Футбол

ПСЖ уверенно обыграл Реал Сосьедад в 1/8 финала Лиги чемпионов

Парижане одержали домашнюю победу

ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе парижан голами отличились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

Лига чемпионов УЕФА 2023/2024
1/8 финала, 14 февраля

ПСЖ — Реал Сосьедад 2:0 (0:0)

Голлы: 1:0 — 58 Мбаппе, 2:0 — 71 Баркола

Составы команд:

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Перейра (Эрнандес 72), Беральдо, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле (Круг Муани 83), К.Мбаппе, Баркола (Асенсио 72)

Запас: Навас, Тэнас, Маюлу, Э.Мбаппе, Мукиэле, Рамос, Солер, Угарте

Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 79), Галан (Арамбуру, 88), Мендес (Туррьентес, 79), Субименди, Мерино , Кубо, А.Силва (Садик, 79), Барренечеа (Захарян, 66)

Запас: Марреро, Гонсалес, Магунаселая Аргоития, Марин, Оласогости, Фрага

Предупреждение : Ле Норман 36, Траоре 90+2

Матч ответ Реал Сосьедад — ПСЖ состоится 5 марта.

Раньше Копенгаген уступил Манчестер Сити, а Андрей Лунин помог Реалуздолаты&nbsp ;Лейпциг.

champion.com.ua

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