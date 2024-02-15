Футбол
ПСЖ уверенно обыграл Реал Сосьедад в 1/8 финала Лиги чемпионов
Парижане одержали домашнюю победу
ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
В составе парижан голами отличились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024
1/8 финала, 14 февраля
ПСЖ — Реал Сосьедад 2:0 (0:0)
Голлы: 1:0 — 58 Мбаппе, 2:0 — 71 Баркола
Составы команд:
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Перейра (Эрнандес 72), Беральдо, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле (Круг Муани 83), К.Мбаппе, Баркола (Асенсио 72)
Запас: Навас, Тэнас, Маюлу, Э.Мбаппе, Мукиэле, Рамос, Солер, Угарте
Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 79), Галан (Арамбуру, 88), Мендес (Туррьентес, 79), Субименди, Мерино , Кубо, А.Силва (Садик, 79), Барренечеа (Захарян, 66)
Запас: Марреро, Гонсалес, Магунаселая Аргоития, Марин, Оласогости, Фрага
Предупреждение : Ле Норман 36, Траоре 90+2
Матч ответ Реал Сосьедад — ПСЖ состоится 5 марта.
Раньше Копенгаген уступил Манчестер Сити, а Андрей Лунин помог Реалуздолаты  ;Лейпциг.