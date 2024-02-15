Рейтинг ФИФА: Сборная Украины потеряла две позиции

Обновленный рейтинг ФИФА

Фото — УАФ

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Аргентины продолжает возглавлять список лучших команд. Вторую позицию сохранила Франция, а Англия расположилась на третьей позиции.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины не сыграла ни одного матча, поэтому уступила позиции командам Южной Кореи и Австралии, выступавшим на Кубке Азии.

< Сборная Боснии и Герцеговины, с которой Украина будет играть в плей-офф отбора на Евро-2024, расположилась на 71-м месте в рейтинге

Рейтинг ФИФА на 15 февраля 2024 года:

1. Аргентина — 1855,20. 2. Франция — 1845,44. 3. Англия – mdash; 1800,05. 4. Бельгия — 1798,46. 5. Бразилия — 1784,09. 6. Нидерланды — 1745,48. 7. Португалия — 1745,06. 8. Испания — 1732,64. 9. Италия — 1718,82. 10. Хорватия – mdash; 1717,57. … 24. УКРАИНА — 1553,35.

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