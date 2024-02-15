Следить

Футбол

Рейтинг ФИФА: Сборная Украины потеряла две позиции

Обновленный рейтинг ФИФА

Фото — УАФ

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Аргентины продолжает возглавлять список лучших команд. Вторую позицию сохранила Франция, а Англия расположилась на третьей позиции.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины не сыграла ни одного матча, поэтому уступила позиции командам Южной Кореи и Австралии, выступавшим на Кубке Азии.

< Сборная Боснии и Герцеговины, с которой Украина будет играть в плей-офф отбора на Евро-2024, расположилась на 71-м месте в рейтинге

Рейтинг ФИФА на 15 февраля 2024 года:

1. Аргентина — 1855,20. 2. Франция — 1845,44. 3. Англия – mdash; 1800,05. 4. Бельгия — 1798,46. 5. Бразилия — 1784,09. 6. Нидерланды — 1745,48. 7. Португалия — 1745,06. 8. Испания — 1732,64. 9. Италия — 1718,82. 10. Хорватия – mdash; 1717,57.  … 24. УКРАИНА — 1553,35.
champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Отто ВАЛЛИН: «Даю Джошуа более высокие шансы на победу над Фьюри»

Футбол

Фанату Челси за нацистское приветствие запретили посещать матчи три года

Теннис

Крейчикова снялась с турнира в Дубае, где в прошлом году выиграла титул

Футбол

Рейтинг ФИФА: Сборная Украины потеряла две позиции

Автоспорт

Шарль Леклер: Двух-трёх побед мне недостаточно

Футбол

Главный тренер «Колорадо» Беднар — о Георгиеве: «Иногда Алекс играет безупречно»

Бокс

Президент WBC: «Мы должны иметь мгновенные видеоповторы в бою Фьюри – Усик»

Футбол

Грэм Поттер — главный кандидат на замену Мойесу в Вест Хэме

Теннис

Буэнос-Айрес. Ярри совершил камбэк в матче с Вавринкой, Диас Акоста одержал самую рейтинговую победу в карьере

Футбол

Флик хочет вернуться к тренерской деятельности

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол