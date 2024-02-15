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Футбол

Сарри — про ответный матч с Баварией: В Германии нас ждёт ад

Итальянец ожидает тяжелейший выезд в Мюнхен

Laziali

    • Наставник "Лацио" Матео Сарри оценил успех своих подопечных в первой игре против "Баварии" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов:

    "Это была победа усердия, мгновения страдания. Есть удовольствие от победы над одной из сильнейших команд Европы, но и жалость из-за нереализованных возможностей в конце. Понравилась компактность и дух команды. Мы двигались вместе, как один мозг, и это важно. Мы знали, что будут трудные моменты, но также и возможности, которыми мы и воспользовались.

    Мы решили снизить линию прессинга, но иногда они опускали нас слишком глубоко. Они атакуют с большим количеством игроков, но в момент потери мяча могут оставить некоторое пространство.

    Ответный матч? В Германии нас ждет ад", — добавил итальянский специалист.

    www.ua-football.com

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