Шахтер – Марсель 0:1. ОНЛАЙН

Донецкий Шахтер в раунде плей-офф Лиги Европы встретится в двухматчевом противостоянии с французским Марселем.

Первая игра состоится на номинально домашней арене «горняков» — Фолькспаркштадионе в Гамбурге (Германия).

Наш сайт проводит текстовую трансляцию матча.

64' Гол! Марсель выходит вперед!

63' Выполнял Судаков угловой, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

62' Арит отдал слишком сильную передачу на Обамеянга, габонец не смог сохранить мяч в пределах поля.

61' Зубков в центре поля потерял мяч, но Бондарь быстро вернул игровой снаряд к Шахтеру.

60' Сикан классно пробивал из-под защитника. Лопес потяну этот удар, а на добивании никого не было.

59' Голевой момент у Марселя! Мерлен опасно простреливал из пределов штрафной, Энрике классно выбежал из-за спины Азарова и пробивал головой в упор, но не попал в створ ворот.

58' Снова забивает Шахтер после свистка. Сикан нарушил правила против Жиго — фол в атаке.

57' Судаков опасно простреливал в центр штрафной, но никого из игроков Шахтера там не оказалось.

56' Мумбанья сбил Бондаренко в центре поля. Штрафной для «горняков».

55' Зубков мощно пробивал — немного мимо ворот прошел мяч.

54' Разыграли «горняки» угловой, но подачу Зубкова кулаком отбил Лопес.

53' Эгиналдо пробивал с острого угла, но не попал в створ бразилец.

52' Жиго пробил головой после углового. Потрошитель забрал мяч в руки.

51' Унаи пробивал с дальней дистанции — мимо ворот.

50' Конопля получил желтую карточку за фол против Мумбаньи.

49' Заброс пошел на Обамеянга, но вовремя вышел из ворот Потрошитель.

48' Судаков теперь грубо сыграл против Арита.

47' Кондогбия нарушил правила в центре поля.

46' Второй тайм начался!

Завершается первая половина игры. Нули на табло при достаточно равной игре.

45' Пошел прострел в штрафную Шахтера, Потрошитель забирает мяч в руки.

45' Продолжается наша игра.

< 45' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Пошла подача в штрафную Шахтера. Потрошитель вышел из ворот и столкнулся с Кондогбией. Медики на поле.

45' Арит и Сикан столкнулись в центре поля. Судья останавливает игру.

44' Бондаренко выполнял подачу в штрафную, но никто на нее не откликнулся.

43' Арит пробивал из-за пределов штрафной — мяч ушел значительно выше ворот.

42' После опасной контратаки пробивал Обамеянг, однако удар габонца был заблокирован.

41' Зубков выполнял подачу, Марсель отбивается.

40' Сикан удачно подставился перед штрафной площадкой соперника, опасный стандарт для Шахтера.

39' Эгиналдо пытался обойти Клоса, но правого защитника Марселя подстраховал Жиго.

38' Конопля пытался прострелить с правого фланга, но мяч в руки забрал Лопес.

37' Эгиналдо пробивал в касание с опасной позиции, но выше ворот полетел мяч.

36' Конопля выполнял подачу в штрафную, но Эгиналдо неудачно обработал игровой снаряд.

35' Жиго ошибся с передачей и выбил прямо в аут мяч.

34' Эгиналдо в спину подтолкнул Жиго, Гаттузо остался крайне недоволен такими действиями игрока Шахтера.

33' Зубков пытался вырезать разрезную передачу на Эгиналдо, Жиго перехватывает этот пас.

32' Напомним, что Балерди получил желтую карточку за фол против Зубкова в одном из предыдущих эпизодов.

31' Простреливал Энрике с правого фланга. Поразил бразилец в прижатую руку Матвиенко — угловой.

30' Сикан сбил Балерди — фол в атаке.

29' Судаков пробивал, но попал в стенку.

27' Класно Шахтера вышел из-под прессинга, Зубков отдал передачу на поскользнувшегося Сикана. Даниил встал и отдал передачу на Эгиналдо, но в этот момент прозвучал свисток, зафиксировавший штрафной в пользу «горняков».

25' Клосс пошел на нескольких игроков Шахтера и потерял мяч.

< 23' На Мумбанья пошла разрезная передача — Бондарь перехватывает мяч.

22' Клос пытался выполнить фланговую передачу. Эгиналдо заблокировал этот пас.

20' Сикан нарушил правила в борьбе с Балерди. Штрафной для Марселя.

19' Обамеянг не смог обработать диагональную передачу, снова игроки Шахтера выполнят аут.

18' Игра продлена!

17' Ожидают игроки Шахтера, чтобы вбросить аут. >16' Приостановил судья игру из-за значительного задымления у фанатского сектора Марселя.

15' Удачно в прессинге сыграли «горняки» и заработали аут у ворот соперника.

14' Очередная вертикальная передача на Сикана и снова игроки Марселя увереннее играют на втором этаже.

13' Матвиенко выполнял заброс на Эгиналду, Жиго выбил мяч в аут.

12' Мерлен пробивал с дальней дистанции и попал в игрока Шахтера. Гости сигнализируют об игре рукой.

11' Конопля отдавал на ход Сикану, Данило не пошел на этот мяч.

10' Прострел от Мумбанья оказался неточным, Азаров первый на м' ячи.

9' Ушла подача в штрафную Шахтера — «горняки» отбиваются.

8' Зубков ошибся с передачей на Коноплю. Марсель не спешит в контратаку, а развивает позиционное наступление.

7' Эгиналду по центру прорывался и потерял мяч в борьбе с двумя игроками Марселя.

6' Зубков прорвался в штрафную и выполнял прострел, но никто из партнеров не был готов к этому пасу.

5' Мерлен не смог обработать игровой снаряд после поперечной передачи — аут для «горняков».

4' Ушла подача из корнера, но никто из игроков Шахтера не смог зацепиться за мяч.

3' Зубков опасно пробивал после ошибки Лопеса, однако вратарь Марселя исправил ситуацию и перевел ситуацию. мяч на угловой.

2' Судаков грамотно подставил спину в центре поля и заработал штрафной.

1' Матч начался!

Раздается гимн Лиги Европы.

Команды выходят на поле!

Пидопические Марино Пушича готовы к матчу:

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд:

Шахтер: Резник, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо, Зубков, Сикан

Запасные: Рудько, Педринью, Ракицкий, Гочолейшвили, Назарина, Криськив, Цуканов, Невертон, Швед, Келси, Кевин, Травин /p>

Марсель: Лопес, Балерди, Жиго, Клос, Мерлен, Энрике, Унаи, Кондогбиа, Арит, Мумбанья, Обамеянг

Запасные: Нгапандуанбю, Бланко, Меите, Мбемба, Согло, Тункади, Корреа, Ндиае /p>

Напомним, украинский клуб попал в «стыки» ЛЕ через групповой этап Лиги чемпионов, заняв 3-ю строчку в группе. Французы же начинали свой еврокубковый путь в Лиге Европы, заняли второе место в квартете B.

Прямая трансляция матча будет доступна в медиасервисе MEGOGO и Volia TV. Детальнее — ЗДЕСЬ.

Цифры и факты

Шахтер единственный раз пересекался с Марселем в сезоне-2008/09, в четвертьфинале аналогичного турнира, который тогда еще назывался Кубком УЕФА;

Позже в полуфинале Шахтер прошел киевское Динамо, а в финальной игре одолел немецкий Вердер в овертайме;

Это был последний розыгрыш именно Кубка УЕФА — в следующем сезоне турнир подвергся ребрендингу, сменил название на «Лига Европы УЕФА», изменил формат группового этапа, но трофей (кубок), который вручают победителю соревнований, остался тот. самый;

В прошлом сезоне Шахтер тоже играл в пиковом раунде ЛЕ против французского клуба — в серии пенальти удалось пройти Ренн;

В 19 матчах против французских команд Шахтер одержал 9 побед, 5 поединков завершил вничью и 5 проиграл (разница мячей — 26:21);

Марсель из 6 матчей против украинских клубов выиграл лишь один — в 1/16 финала КУЕФА-2003/04 одолели Днепр со счетом 1:0 ;

Марсель — единственный французский клуб, который выигрывал Кубок Европейских чемпионов (сезон-1992/93).

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