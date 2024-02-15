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Футбол

Шахтер сыграл вничью с Марселем в первом матче плей-офф Лиги Европы

Матч завершился вничью

Донецкий Шахтер сыграл вничью с Марселем в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Игра завершилась со счетом 2:2.

Первым счет в матче открыли французы — на 64-й минуте игры Пьер-Эмерик Обамеянг после прострела с фланга без проблем переправил мяч в ворота Потрошителя. Шахтер отыгрался через четыре минуты — голом отличился Николай Матвиенко.

В конце поединка команды снова обменялись голами — сначала Ндиае расстрелял ворота «горняков» с 11-ти метров, а через две минуты сравнял счет Эгиналду.

Лига Европы 

Раунд плей-офф, первый матч

15 февраля

Шахтер — Марсель 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 — 64' Обамеянг, 1:1 — 68' Матвиенко, 1:2 — Ндиает 90', 2:2 — Эгиналду 90+3'

Шахтер: Потрошитель, Конопля (Гочолейшвили 77'), Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко (Назарина 72'), Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Сикан (Кевин 77')

Марсель: Лопес, Луис Энрике (Ндиае 7 '), Клос, Жиго, Балерди, Мерлен, Харит, Кондогбия, Унахи, Мумбанья, Обамеянг

Предупреждение: Конопля 49', Зубков 78' — Балерди 27', Эгиналду 90+4'

Матч-ответ состоится в четверг, 22 февраля, во Франции.

champion.com.ua

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Шахтер сыграл вничью с Марселем в первом матче плей-офф Лиги Европы

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