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Футбол

Тен Хаг сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки

Через несколько недель к игре вернутся: Маунт, Маласия и Ван-Биссака

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки.

    "Аарону Ван-Биссака понадобится несколько недель, потому что он получил еще одну травму на тренировке. Мейсон Маунт и Тирелл Маласии будут отсутствовать еще несколько недель".

    Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 18 февраля, они сыграют против "Лутон Тауна". Начало — в 18:30.

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