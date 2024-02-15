Через несколько недель к игре вернутся: Маунт, Маласия и Ван-Биссака

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки.

"Аарону Ван-Биссака понадобится несколько недель, потому что он получил еще одну травму на тренировке. Мейсон Маунт и Тирелл Маласии будут отсутствовать еще несколько недель".

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 18 февраля, они сыграют против "Лутон Тауна". Начало — в 18:30.

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