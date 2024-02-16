Арсенал назвал цену на своего звездного вингера

Канониры оценили трансфер Букайо Саки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Арсенал" оценил стоимость трансфера своего вингера Букайо Саки.

По информации, Football Insider, клубам желающим приобрести 22-летнего вингера придется заплатить за него от 150 до 200 миллионов фунтов стерлингов.

Букайо Сака в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

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