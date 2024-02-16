Футбол
Арсенал назвал цену на своего звездного вингера
Канониры оценили трансфер Букайо Саки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" оценил стоимость трансфера своего вингера Букайо Саки.
По информации, Football Insider, клубам желающим приобрести 22-летнего вингера придется заплатить за него от 150 до 200 миллионов фунтов стерлингов.
Букайо Сака в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.
Читайте такжеСака: Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне