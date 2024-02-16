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Футбол

Артета оценил шансы на переход Мбаппе в Арсенал

Испанский специалист — о возможном трансфере звезды ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил шансы перехода нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "канониров".

    "Когда речь идёт об игроке такого калибра — мы всегда должны вовлекаться в разговор. Но сейчас всё смотрится по-другому" — сказал Артета на пресс-конференции перед завтрашним матчем против "Бёрнли".

    Напомним, ранее Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ", что точно покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента, и его решение является окончательным. Главным фаворитом на трансфер французского форварда является мадридский "Реал".

    www.ua-football.com

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