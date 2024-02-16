Футбол
Артета оценил шансы на переход Мбаппе в Арсенал
Испанский специалист — о возможном трансфере звезды ПСЖ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил шансы перехода нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "канониров".
"Когда речь идёт об игроке такого калибра — мы всегда должны вовлекаться в разговор. Но сейчас всё смотрится по-другому" — сказал Артета на пресс-конференции перед завтрашним матчем против "Бёрнли".
Напомним, ранее Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ", что точно покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента, и его решение является окончательным. Главным фаворитом на трансфер французского форварда является мадридский "Реал".