Футбол
Артета похвалил звездного летнего новичка Арсенала
Микель высказался о хавбеке Арсенала
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о полузащитнике Кае Гаверце.
"Я люблю его. Думаю, мы все любим его как игрока и как человека. Он защищает, а затем атакует… фантастически. Я очень доволен им и его отношением к делу".
Кай Гаверц в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 23 матча в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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