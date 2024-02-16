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Футбол

Артета похвалил звездного летнего новичка Арсенала

Микель высказался о хавбеке Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о полузащитнике Кае Гаверце.

    "Я люблю его. Думаю, мы все любим его как игрока и как человека. Он защищает, а затем атакует… фантастически. Я очень доволен им и его отношением к делу".

    Кай Гаверц в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 23 матча в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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