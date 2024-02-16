Футбол
Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Компани и его команда не побеждают уже 7 матчей подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бернли" переживают интересный период в этом сезоне: команда не может победить уже 7 последних матчей, но и приятных эмоций в последних встречах также хватало, в частности речь о вырванной ничьей против "Фулхэма".
В прошлом туре у них было противостояние с "Ливерпулем", а теперь очередной претендент на титул — "Арсенал". Вряд ли серия без побед прервется на этот раз, все-таки "канониры" сейчас являются слишком серьезной командой, "Вест Хэм" не даст соврать.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
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Трансляция матча «Бернли» — «Арсенал» Смотреть трансляцию
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