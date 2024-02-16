Следить

Футбол

Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Компани и его команда не побеждают уже 7 матчей подряд

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Бернли" переживают интересный период в этом сезоне: команда не может победить уже 7 последних матчей, но и приятных эмоций в последних встречах также хватало, в частности речь о вырванной ничьей против "Фулхэма".

    В прошлом туре у них было противостояние с "Ливерпулем", а теперь очередной претендент на титул — "Арсенал". Вряд ли серия без побед прервется на этот раз, все-таки "канониры" сейчас являются слишком серьезной командой, "Вест Хэм" не даст соврать.

    Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча «Бернли» — «Арсенал» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол