Футбол
Динамо сыграло вничью с Петрокубом в контрольном матче
В составе Динамо голом отличился Владислав Супряга
Киевское Динамо сыграло вничью с молдавским Петрокубом в контрольном матче на зимних сборах в Турции.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе Динамо голом отличился Владислав Супряга.
Контрольный матч
16 февраля
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Динамо Киев — Петрокуб 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 — 2 Плетике, 1:1 — 29 Супряга
Составы команд:
Динамо Киев: Нещерет (Моргун 46'), Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко (Пономаренко 46'), Шапаренко (Шепелев 46'), Царенко , Диалло, Бенито, Супряга
Петрокуб: Абалора, Поттрниче, Гильерме, С. Платика, Сардан, Демиан, Мелачио, Лунгу, Амброс, М. Платика, Клещенко
Свой последний поединок на зимнем сборе в Турции Динамо проведет уже завтра, 17 февраля, против чемпиона Молдовы. Шерифа.
Ранее Динамо сыграло вничью с тбилисским одноименным клубом.