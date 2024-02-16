Динамо сыграло вничью с Петрокубом в контрольном матче

В составе Динамо голом отличился Владислав Супряга

Киевское Динамо сыграло вничью с молдавским Петрокубом в контрольном матче на зимних сборах в Турции.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе Динамо голом отличился Владислав Супряга.

Контрольный матч

16 февраля

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Динамо Киев — Петрокуб 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 — 2 Плетике, 1:1 — 29 Супряга

Составы команд:

Динамо Киев: Нещерет (Моргун 46'), Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко (Пономаренко 46'), Шапаренко (Шепелев 46'), Царенко , Диалло, Бенито, Супряга

Петрокуб: Абалора, Поттрниче, Гильерме, С. Платика, Сардан, Демиан, Мелачио, Лунгу, Амброс, М. Платика, Клещенко

Свой последний поединок на зимнем сборе в Турции Динамо проведет уже завтра, 17 февраля, против чемпиона Молдовы. Шерифа.

Ранее Динамо сыграло вничью с тбилисским одноименным клубом.

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