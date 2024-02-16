Дистрибьютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубов, а де-факто – 16

Директор 1+1 media рассказал о создании единого телепула УПЛ

Единственный телепул украинской Премьер-лиги де-факто уже создан.

Об этом заявил директор департамента дистрибуции и развития сети вещания медиагруппы 1+1 media Андрей Мальчевский.

«Это не будет отдельный футбольный пакет, за который нужно будет дополнительно платить. UPL TV будет транслироваться в базовом пакете, чтобы иметь максимальный охват. Динамо, Днепр-1 и Заря также находятся в максимально доступном, базовом пакете, другие клубы УПЛ также там будут. Поэтому де-юре в UPL TV 13 клубов, а де-факто – 16. Можно сказать, что уже создан единый телепул», — сказал Мальчевский.