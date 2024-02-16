Следить

Футбол

Дистрибьютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубов, а де-факто – 16

Директор 1+1 media рассказал о создании единого телепула УПЛ

Единственный телепул украинской Премьер-лиги де-факто уже создан.

Об этом заявил директор департамента дистрибуции и развития сети вещания медиагруппы 1+1 media Андрей Мальчевский.

«Это не будет отдельный футбольный пакет, за который нужно будет дополнительно платить. UPL TV будет транслироваться в базовом пакете, чтобы иметь максимальный охват. Динамо, Днепр-1 и Заря также находятся в максимально доступном, базовом пакете, другие клубы УПЛ также там будут. Поэтому де-юре в UPL TV 13 клубов, а де-факто – 16. Можно сказать, что уже создан единый телепул», — сказал Мальчевский.

Напомним,&nbsp Матчи украинской Премьер-лиги на UPL TV не смогут транслироваться на территории России и Беларуси. .

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Джозеф ПАРКЕР: «Чжан Чжилей сейчас в ударе, но я его вырублю»

Футбол

Лига Европы. Бенфика — Тулуза 2:1. Дубль Ди Марии с пенальти приносит победу «орлам»

Теннис

Доха. Калинина и Сюй Ифань проведут дебютный совместный полуфинал

Футбол

Дистрибьютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубов, а де-факто – 16

Автоспорт

Серхио Перес: Хочу провести ещё несколько лет в Red Bull

Футбол

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля». Панарин сделал 3 голевые передачи

Баскетбол

Як він це робить?! Каррі на розминці закинув у кошик з тунелю, що веде у підтрибунку

Баскетбол

У мережі порівняли результати «Сакраменто» Сабоніса проти бігменів, які поїдуть на Матч зірок від Заходу замість нього

Бокс

Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?

Футбол

ЛК. Аякс спасается на последних секундах, Бетис сенсационно проигрывает хорватам у себя дома и минимальная победа Маккаби

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол