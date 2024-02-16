Компани — про Артету: Он улучшает свою команду каждый сезон

Burnley Express

Экс-защитник "Манчестер Сити", а ныне наставник "Бёрнли" Венсан Компани ответил на вопрос о своём визави из лондонского "Арсенала" — Микеле Артете.

"Мне понравилось, как он справился со своим первым сезоном в "Арсенале", за преодоление всех этих сложностей, замену действительно важных игроков, а также работу с совсем молодыми подопечными, постепенное развитие и прогресс команды каждый сезон.

Помимо знания своего дела и того, что он был лидером на протяжении карьеры, он продемонстрировал стойкость и стабильность в своей работе, и это хорошие составляющие. Время у тебя не всегда есть, но последовательность дает тебе шанс", — цитирует бельгийца журналист Коннор Хамм.