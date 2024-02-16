Кучеров вновь доказал, что он лучший в лиге. Форвард оторвался от главного преследователя

«Тампа» выиграла у «Колорадо» в матче НХЛ

Брэйден Пойнт и Никита Кучеров. Фото USA Today Sports «Тампа» переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Голы: Байрам — 7 (Рантанен, Маккиннон), 15:08 — 0:1. Пойнт — 26, 17:18 — 1:1. Кучеров — 35 (Хагель), 18:25 — 2:1. Байрам — 8 (Колтон, Лехконен), 35:03 — 2:2. Лехконен — 6 (бол., Маккиннон, Друэн), 43:40 — 2:3. Стэмкос — 23 (Кучеров, Хедман), 44:00 — 3:3. Кучеров — 36 (Пойнт, Стэмкос), 48:13 — 4:3. Чирелли — 12 (п.в., Хагель, Чернак), 59:28 — 5:3. Пербикс — 2 (п.в., Лиллеберг, Эйссимонт), 59:34 — 6:3.

Вратари: Василевский (5:38 — 5:47) — Аннунен (57:12 — 59:34).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (15+8+16) — 31 (11+11+9).

Наши: Кучеров (22.05/6/+4) — -.

16 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Матч «Тампа» — «Колорадо» приковывал внимание нейтрального зрителя одной только вывеской. Все-таки повторение финала Кубка Стэнли-2022.

В этом сезоне у обеих команд все складывается не очень гладко. «Лайтнинг» после неудачного старта закрепились в зоне плей-офф, но их позиции не выглядят сверхпрочными. У «Колорадо» все выглядит довольно неплохо: третье место в конференции и второе в дивизионе. Но по потерянным очкам клуб располагается значительно ниже и выглядит уже не так уверенно.

Несмотря на то что команды представляют разные конференции и не смогут встретиться до финала плей-офф, игроки «Лайтнинг» и «Эвеланш» сейчас бьются друг с другом за звание лучшего бомбардира лиги. Догнать Никиту Кучерова и Нэйтана Маккиннона может только Коннор Макдэвид. Но даже ему для этого придется включать пятую передачу.

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Первым в очном противостоянии сегодня отличился Маккиннон. На 15-й минуте канадец сделал результативную передачу на Боуэна Байрама, который открыл счет в матче.

Чуть более двух минут понадобилось «Тампе», чтобы сравнять счет. Никита Кучеров просто вбрасывал шайбу в зону, однако та, отскочив от борта, вылетела прямо на пятак, где самым расторопным оказался Брэйден Пойнт. Изначально лига засчитала результативный пас россиянину, но затем решила, что Пойнт забросил без ассистента.

Еще через минуту Кучеров восстановил паритет в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард здорово открылся под Хэйгела и, получив от того передачу, отправил шайбу над плечом Аннунена.

Во втором периоде зрители увидели всего одну шайбу: Василевский после броска не зафиксировал шайбу, а Боуэн Байрам оказался самым расторопным на чужом пятаке — 2:2.

Кучеров до 4 очков увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров

Самым результативным оказался третий игровой отрезок. Уже на второй минуте Никита Кучеров невольно помог своему конкуренту, заработав малый штраф за блокировку. «Колорадо» удалением россиянина воспользовался, а Маккиннон вновь отметился ассистом.

На ответ у Кучерова ушло менее 30 секунд. Невероятным пасом из своей зоны форвард отправил Стивена Стэмкоса на рандеву с вратарем «Колорадо». Стэмкос такой подарок использовал, сравняв счет и в матче, и в очном противостоянии Кучерова и Маккиннона.

Еще через 4 минуты россиянин вывел «Тампу» вперед. Брэйден Пойнт красиво скинул Кучерову шайбу буквально на пустой угол. Никита не промахнулся.

Гол Кучерова оказался победным. В концовке главный тренер «Колорадо», пытаясь спасти матч, дважды менял Аннунена на шестого полевого, и дважды это заканчивалось голом в ворота «Эвеланш». Отличились у «Тампы» Сирелли и Пербикс.

После этого матча Кучеров еще на одно очко оторвался от Маккиннона. Теперь у россиянина 93 (36+57) результативных действия в 54 матчах. У канадца — 89 (32+57).

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Следующий матч «Тампа» проведет 18 февраля против «Флориды». В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу команды Кучерова можно поставить с коэффициентом 2.45, это приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья в основное время доступна за 4.40 (17%), успех «Пантерз» — за 2.40 (42%).

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