Лига Европы. Бенфика — Тулуза 2:1. Дубль Ди Марии с пенальти приносит победу «орлам»

Тяжелая победа лиссабонцев

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Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный арбитр: Донатас Румсас

"Бенфика — "Тулуза" 2:1

Голы: 68, 90+8 Ди Мария(пен) — 75 Деслер

"Бенфика": Трубин — Аурснес, Антонио Силва, Отаменди, Карерас(Ба) — Жоао Невес, Кокджу — Ди Мария, Рафа Силва, Жоао Марио(Нерес) — Артур Кабрал(Леонардо)

"Тулуза": Рест — Деслер, Коста, Николайсен, Диарра(Элеби) — Сьерро, Спирингс(Кассерес) — Деннум(Бабика), Гбоо(Скютта), Суасо — Даллинга(Магри)

Предупреждения: Кокджу — Спрингс, Деслер, Рест, Скютта, Элеби, Магри

Удаление: Магри 90+7(вторая желтая)

Команды очень активно вошли в поединок, не тратя время на разведку сразу бросились на ворота соперника. Первая треть тайма прошла без игры в центре поля, команды обменивались контратаками, и французы, которых считали до матча явными андердогами, моментами отвечали очень опасно.

Со временем лиссабонцы ожидаемо завладели инициативой, больше держали мяч, но воплотить свое игровое преимущество в моменты у ворот гостей им не удавалось. Действующие обладатели кубка Франции грамотно оборонялись и по возможности старалась выходить в контратаку.

Под конец первого тайма у хозяев был супер-момент, чтобы выйти вперед, но после великолепного обводящего удара Рафы Силвы мяч попал в крестовину ворот Реста. Анатолий Трубин в течение первого тайма в игру так и не вступал, французы ни разу не пробили в створ ворот украинца. Однако и у "Бенфики" из 12 ударов только один пришелся в створ ворот.

С началом второго тайма "Тулуза" наглухо осела в своей штрафной площади, стратегия гостей оказалась очевидной — выстоять в Лиссабоне. Подопечные Родгера Шмидта пытались исправить ситуацию, но взломать глубокую оборону французской команды было трудной задачей.

Но на помощь хозяевам пришел защитник "Тулузы" Коста, который сыграл рукой в собственной штрафной площади, арбитр после просмотра повтора назначил пенальти на 68 минуте, реализовал стандарт Ди Мария.

На 75-й минуте гости смогли реализовать свой единственный момент на данный момент в матче и сравнять счет, проявилась главная проблема португальской команды в этом сезоне — ужасная игра в защите, "орлы" хорошо умеют выстраивать атаки, но допускают ужасные ошибки в защите. Суасо навесил на дальнюю штангу, защитники не смогли вынести мяч со штрафного, и после борьбы он попадает к Деслеру, который с нескольких метров расстреливает ворота Трубина.

"Бенфика" всеми силами пыталась забить второй мяч, но с игры им это так и не удалось, уже в компенсированное время Мависса Элеби наступил на ногу Леонардо в собственной штрафной площадке и арбитр снова назначает одиннадцатиметровый, и снова Анхель Ди Мария реализует стандарт и уже вырывает победу для своей команды.

Лиссабонцы несмотря на значительное преимущество в игре одерживают тяжелую победу, но едут во Францию в хорошем настроении, Анатолий Трубин весь матч отдыхал, но в том единственном моменте, который создали французы, не спас свои ворота, но и шансы это сделать у него были минимальны. "Орлам", чтобы пройти дальше, нужно сохранять концентрацию и постараться реализовать свое преимущество.

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