Матчи UPL TV не будут транслироваться в России и Беларуси

УПЛ будет транслироваться в Европе и за океаном

Матчи украинской Премьер-лиги на UPL TV не смогут транслироваться на территории России и Беларуси.

Об этом стало известно на брифинге руководства УПЛ с журналистами.

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В настоящее время уже заключены контракты с платформами, которые будут транслировать матчи УПЛ в Европе и за океаном.

Также Премьер-лига планирует выйти на самоокупаемость, не привлекая средства клубов.

Ранее сообщалось, что Днепр-1, Динамо и Заря и дальше будут транслироваться отдельно по крайней мере до конца сезона.

champion.com.ua