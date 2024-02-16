Футбол
Матчи UPL TV не будут транслироваться в России и Беларуси
УПЛ будет транслироваться в Европе и за океаном
Матчи украинской Премьер-лиги на UPL TV не смогут транслироваться на территории России и Беларуси.
Об этом стало известно на брифинге руководства УПЛ с журналистами.
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В настоящее время уже заключены контракты с платформами, которые будут транслировать матчи УПЛ в Европе и за океаном.
Также Премьер-лига планирует выйти на самоокупаемость, не привлекая средства клубов.
Ранее сообщалось, что Днепр-1, Динамо и Заря и дальше будут транслироваться отдельно по крайней мере до конца сезона.