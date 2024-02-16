Футбол
Молодежная сборная Украины проведет контрольный матч с Марокко U-23
Игра состоится 22 марта, в Турции
Сборная Украины U-21 по футболу проведет контрольную встречу с командой Марокко U-23.
Об этом сообщает УАФ.
Матч состоится 22 марта в турецкой Анталии, на стадионе Мардан. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.
26 марта подопечные Унаи Мельгосы отправятся в Баку, где сыграют матч 6-го тура квалификации на Евро-2025 против Азербайджана.
Напомним, что благодаря победе над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро-2023 U-21 Украина впервые в истории получила олимпийскую лицензию в футболе.
< Кроме олимпийского города-хозяина Парижа, матчи также состоятся в Бордо, Десин-Шарпье (близ Лиона), Марселе, Нанте, Ницце и Франции. Сент-Этьене.
Стоит отметить, что в олимпийских футбольных турнирах должны выступать только футболисты младше 23 лет (дополнительно можно заявлять 3 игрока без возрастных ограничений).