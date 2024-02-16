Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о возможности сборной России поехать на Олимпийские игры 2026 года в Милан и о своих шансах попасть в состав сборной.

— Важная новость последней недели: НХЛ объявила, что будет участвовать в Олимпиадах 2026 и 2030 годов. Верите ли, что ситуация с нашей сборной изменится и вы сможете сыграть в Милане?

— Дай бог! Но туда сначала надо попасть не только нашей сборной, но и вообще игрокам НХЛ. В прошлый раз тоже говорили, что поедем, а потом получилось по-другому. Поэтому не удивлюсь, если снова все переиграют и скажут, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Поживем — увидим.

— Но сами вы бы хотели там сыграть? Евгений Кузнецов говорил мне, что это был бы красивый сюжет — начали олимпийскую карьеру с Игр в Турине-2006 и закончили тоже в Италии 20 лет спустя.

— Опять же, даже если все обстоятельства сложатся в нашу пользу, мне тоже еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым, избежать травм, в конце концов. Пока рано загадывать.

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