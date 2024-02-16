Футбол
Овечкин — об игре Кучерова: «Хотелось бы, чтобы Никита выиграл гонку бомбардиров»
Овечкин хочет, чтобы Кучеров выиграл гонку бомбардиров НХЛ
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» поддержал своего коллегу из «Тампы» Никиту Кучерова после его неоднозначного выступления на Матче звезд НХЛ и пожелал ему занять первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
— Повсеместно обсуждалось, что Никита Кучеров на конкурсах, мягко говоря, не перенапрягался, занял последнее место с отрывом. Как вы к этому относитесь?
— Туда приезжаешь и просто получаешь удовольствие. Думаю, что он просто кайфовал от момента и не хотел напрягаться.
— Чем, на ваш взгляд, закончится бомбардирская гонка за «Арт Росс Трофи» между Кучеровым и Нэйтаном Маккинноном? Болеете ли за кого-то в ней?
— Конечно, хотелось бы, чтобы Никита выиграл. Он феноменальный сезон проводит. Но нельзя скидывать со счетов и Макдэвида, который может за одну игру десять очков набрать (разговор был еще до матча «Эдмонтона» с «Детройтом», в котором Коннор сделал шесть голевых передач! — Прим. И.Р.).
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В текущем сезоне НХЛ Кучеров набрал 90 (34+56) очков за 53 матча. Он занимает первое место в гонке бомбардиров лиги.