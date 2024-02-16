Овечкин пожелал Мэттьюсу побить его рекорд по голам за сезон в НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что будет не против, если форвард «Торонто» Остон Мэттьюс побьет его рекорд результативности по голам за один сезон НХЛ.

— Один из недавних своих голов вы забили не из офиса, а от синей линии, еще один — вообще справа. Это чисто ситуативно или сейчас экспериментируете на тренировках, ищете какие-то новые пути?

— Нет, это все было случайно. Просто по ситуации поменялись местами — и попал.

— Ваш личный рекорд за сезон — 65 голов. У Остона Мэттьюса уже 41. Сможет американец из «Торонто» его побить?

— Дай бог, чтобы побил! Если посмотреть на нынешний хоккей, в нем намного больше голов, он более открытый. Так что этого можно ожидать.

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В этом сезоне Мэттьюс забросил 45 шайб в 51 матче. В XXI веке рекордсменом по заброшенным шайбам в одном сезоне является Овечкин, который записал на свой счет 65 голов в сезоне-2007/08.

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