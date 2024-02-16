«Побить любой рекорд Гретцки дорогого стоит». Эксклюзив с Овечкиным

Овечкин заявил, что не готов играть в НХЛ до 50 лет

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Обозреватель «СЭ» поговорил с капитаном «Вашингтона» о его шестиматчевой голевой серии, поездке в Дубай, бомбардирской гонке, памяти об отце, решении НХЛ вернуться на Олимпиады, уходе Евгения Кузнецова на программу помощи игрокам НХЛ, фото с Уэйном Руни, десятилетии сочинских Игр и возвращении в хоккей Ильи Ковальчука.

Карбери: «Ови традиционно играет лучше во второй части сезона»

Второй раз в этом сезоне мы поговорили с Александром Овечкиным. Но спортивные обстоятельства двух бесед со вторым на сегодня снайпером в истории НХЛ получились очень разные.

В ноябре «Вашингтон» находился в зоне плей-офф, зубами цеплялся за каждое очко, хоть зрелищной игры и не показывал, но у капитана с голами шло очень туго. Теперь все наоборот — «Кэпиталз» проиграли семь матчей из последних восьми, зато отдохнувшего во время звездного уик-энда в Дубае Овечкина, наконец, прорвало. Это ж надо — единственный раз в карьере до сих пор забивать в семи матчах кряду в первом сезоне в НХЛ, 18 лет назад, и в 38 оказаться на пороге повторения этого достижения!

Начал свою шестиматчевую на данный момент голевую серию он еще до перерыва на Матч звезд во встрече с сильным «Далласом», да и после соперники были как на подбор — «Флорида», «Бостон», «Ванкувер», «Колорадо». Две лучшие команды «Востока» и три — «Запада»! Причем в ворота «Лавины» от его клюшки вполне мог влететь и дубль — сделав молниеносным щелчком в одно касание в большинстве счет 3:4, Овечкин в следующей же смене попал в штангу.

Наш разговор проходил между домашними матчами «Вашингтона» с «Ванкувером» и «Колорадо», в которых Ови забил пятый и шестой раз подряд. После первого из них мне удалось пообщаться и с главным тренером «Кэпиталз» Спенсером Карбери, сказавшим:

— Ови играет сейчас на реально высоком уровне. Такое впечатление, что он и кататься стал резче. Его игра — важный для нас шаг вперед. Голы даже визуально стали даваться ему иначе.

Прежний Овечкин возвращается? Он забил уже в шестом матче подряд!

Я поинтересовался у тренера, связывает ли он это с отдыхом игрока в Дубае.

— Все возможно, — отреагировал Карбери. — Иногда кажется, что у него есть рецепт, как проводить перерыв на Матч звезд. Он традиционно играет лучше во второй части сезона. Видимо, ему требуется морально отойти от хоккея, не думать ничего об НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз», хоккее вообще. Это позволяет ему вернуться свежим, что сейчас и происходит.

Отметил Карбери также и то, что Овечкин — при улучшившейся результативности — стал уделять больше внимания игре в обороне. Вот такой парадокс.

— Он вообще уделяет внимание деталям, — развивает мысль специалист. — Старается найти свободные зоны для получения шайбы, задает по этому и другим поводам вопросы. Для меня совершенно очевидны его усилия, чтобы делать полезные для команды вещи в обороне.

Защита защитой, но главное, что Овечкин начал делать то, за что его любят и ценят больше всего, словно спев всему хоккейному миру: «Не спешите нас хоронить!» А мне — извините уж за чуть-чуть личное — особенно приятно было говорить с ним в мой день рождения и получить от него поздравления. Я же, в свою очередь, начал разговор с других поздравлений.

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Поехали в Дубай, чтобы отметить день рождения Настиного папы

— С голевой серией вас! Связываете ли ее с тем, что почувствовали себя отдохнувшим и посвежевшим после поездки в Дубай?

— Нет, просто, думаю, пошла игра. Шайба начала залетать в ворота. Моменты такие же, какие были и в предыдущих играх, но появилось везение. Конечно же, и отдохнул, перезагрузился.

— Почему на время звездного уик-энда решили съездить именно в Эмираты, а не на курорты поближе — на Багамы, Карибы, во Флориду наконец?

— Просто у Настиного папы был день рождения, и решили его хорошо отметить. Пригласили много родных, близких, друзей, подзарядились потрясающими эмоциями. Да, было тяжело полететь туда-обратно посреди сезона, но это стоило того.

— В январе вы пропустили три матча из-за травмы. Полностью восстановились?

— Да. Все нормально.

— Уэйн Руни оттуда разместил фотографию с вами. Случайно столкнулись или его тоже пригласили на праздник к тестю?

— Случайно. Мы с ним хорошо знакомы еще с тех пор, как он играл в Вашингтоне за «Ди Си Юнайтед» в МЛС. Он приходил ко мне на день рождения. Приятно иметь дружеские отношения с такими великими людьми!

— Кто ваш самый любимый футболист в мире?

— Конечно же, это Лео Месси. Я фанат «Динамо» и «Барселоны». Жалко, что он уехал из Каталонии, но все равно Месси для меня — лучший футболист всех времен.

— Не досадно было, что вас не пригласили на Матч звезд? Или прав был известный вашингтонский журналист Тарик Эль-Башир, опубликовавший инсайд, что вы заранее попросили клуб, чтобы он попросил лигу вас в Торонто не вызывать и позволить отдохнуть?

— А какая разница? Уже все прошло.

— Смотрели игру и конкурсы?

— Нет.

— Повсеместно обсуждалось, что Никита Кучеров на конкурсах, мягко говоря, не перенапрягался, занял последнее место с отрывом. Как вы к этому относитесь?

— Туда приезжаешь и просто получаешь удовольствие. Думаю, что он просто кайфовал от момента и не хотел напрягаться.

— Чем, на ваш взгляд, закончится бомбардирская гонка за «Арт Росс Трофи» между Кучеровым и Нэйтаном Маккинноном? Болеете ли за кого в ней?

— Конечно, хотелось бы, чтобы Никита выиграл. Он феноменальный сезон проводит. Но нельзя скидывать со счетов и Макдэвида, который может за одну игру десять очков набрать (разговор был еще до матча «Эдмонтона» с «Детройтом», в котором Коннор сделал шесть голевых передач! — Прим. И.Р.).

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15 февраля — год без отца. Очень скучаем

— Вернемся к вашей результативности. Недавно у вас было восемь шайб, теперь — 14. Какой итог регулярки с учетом всех обстоятельств и того, как складывался сезон прежде, сочтете приемлемым?

— Загадывать ничего нельзя. Нужно выходить, работать, забивать, использовать свои моменты. Опять же, против нашего звена (сейчас Овечкин играет в первой тройке с Диланом Строумом и Ти Джеем Оши. — Прим. И.Р.) играют лучшие звенья соперников и делают это очень внимательно, предельно четко. В таких условиях если есть момент — надо его использовать. И жить каждым отдельным шансом и матчем.

— Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери недавно сказал: «Не сплю ночами, думаю, почему у Ови такая низкая реализация бросков, и могу ли я чем-то помочь». У вас самого есть какое-то объяснение, почему в прошлом сезоне вы реализовывали больше 14 процентов бросков, которые наносили, а в этом — шесть?

— Думаю, это от всего зависит, от многих разных факторов. От меня самого, моих партнеров по звену, по команде. Может, иногда я делаю лишние движения, предпочитаю отдать пас, когда надо бросать. Нужно смотреть, разбираться во всем этом, но рецепт исправлять ситуацию один — выходить и играть!

— Большим ли облегчением для вас стал гол в овертайме «Коламбусу» 21 декабря после беспрецедентной 14-матчевой безголевой серии?

— До этого было очень много моментов. Иногда шайбы, которая должна оказаться в воротах, туда упорно не залетают, а в другой ситуации, наоборот, случается какой-то курьезный гол — и тебя прорывает. Осталось тридцать игр — и надо в первую очередь стараться выигрывать матчи и биться за плей-офф. Это главное.

Овечкин набрал голевой темп. Он — в двух матчах от повторения лучшей серии в карьере

— Скорректируете ли как-то подготовку к следующему сезону с учетом нынешнего?

— Когда сезон закончится, мы с моим тренером будем разговаривать на эту тему. Подумаем, что менять, что оставлять.

— Как раз из-за того, какой получилась первая часть нынешнего?

— Да.

— В одном из своих текстов я предположил, что, возможно, у вашего спада в результативности чисто человеческая причина — огромным ударом для вас стала смерть вашего отца.

— 15 февраля как раз год без него. Конечно, очень скучаем. Конечно, не хватает его и общения с ним. Понятное дело, тяжело. Но это жизнь. Надо находить силы и двигаться вперед.

— Смотрите иногда на место на трибуне Capital One Arena, где он сидел?

— Конечно. Тем более что там сейчас сидит моя жена — со старшим сыном Сережей, а иногда и с младшим, Илюшей. Смотрю — и вспоминаю.

— Часто ли Настя приводит на игры детей?

— Пятилетний Сережа приходит на каждую игру. Илюше на вечерние тяжело, он еще маленький (три года. — Прим. И.Р.). Но когда матч дневной, в час или три, как недавно с «Ванкувером», — тоже обязательно приходит.

— Сережа сейчас катается?

— Да. Здесь была проблема со льдом, но сейчас нашли.

— Хотите видеть его новым Овечкиным в профессиональном хоккее?

— Поживем — увидим. Заставлять не будем. Мальчик он спортивный, азартный, хоккей любит. Дай Бог, чтобы все получилось!

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С Кузнецовым переписываемся. Но об уходе в программу помощи игрокам НХЛ он меня не предупреждал

— Важная новость последней недели — НХЛ объявила, что будет участвовать в Олимпиадах 2026 и 2030 годов. Верите ли, что ситуация с нашей сборной изменится и вы сможете сыграть в Милане?

— Дай Бог! Но туда сначала надо попасть не только нашей сборной, но и вообще игрокам НХЛ. В прошлый раз тоже говорили, что поедем, а потом получилось по-другому. Поэтому не удивлюсь, если снова все переиграют и скажут, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Поживем — увидим.

— Но сами вы бы хотели там сыграть? Евгений Кузнецов говорил мне, что это был бы красивый сюжет — начали олимпийскую карьеру с Игр в Турине-2006 и закончили тоже в Италии 20 лет спустя.

— Опять же, даже если все обстоятельства сложатся в нашу пользу, мне тоже еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым, избежать травм, в конце концов. Пока рано загадывать.

— Кем вы представляете себя в 2030 году? Может, главным тренером или генеральным менеджером олимпийской сборной России?

— Нет, сейчас я представляю себя только играющим в хоккей. А потом, когда закончу карьеру, уже буду думать, что дальше.

— Стал ли для вас неожиданностью уход Кузнецова в программу помощи игрокам НХЛ? Говорил ли он вам об этом заранее, объяснял ли, почему?

— Нет, мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай Бог, чтобы у него все было хорошо. Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого (участия в такой программе. — Прим. И.Р.).

Не только Кузнецов и Ничушкин. Что такое Программа помощи игрокам НХЛ, в которую они постоянно попадают?

— Сейчас с ним нет никакой связи?

— Мы переписываемся. Все будет нормально!

— Вам более-менее понятно, когда будет?

— Нет, этого не знаю.

— Кирилл Капризов рассказал мне, что именно Кузнецов был автором знаменитой идеи на Матче звезд два года назад, когда форвард «Миннесоты» переоделся в вашу майку и спародировал буллит по-овечкински. Пародия удалась?

— Да, было прикольно, смешно. Молодцы ребята, креативные!

— Вы заранее об этом знали?

— Нет.

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У меня для музея остается клюшка с каждого гола и передачи

— После сухой победы над «Бостоном» все обсуждали, что вы побили рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. Для вас самого это имеет какое-то значение?

— Приятно, конечно, побить вообще какой-либо рекорд, а если это рекорд Гретцки — тем более дорогого стоит.

— Самым красивым для себя в карьере считаете тот легендарный гол лежа в вашем первом сезоне «Финиксу», когда его тренировал Гретцки — и даже он обалдел от случившегося?

— Да все голы — красивые! Их, во-первых, тяжело забить, а во-вторых, каждый гол — это память, которая остается на всю жизнь.

— Вы помните вообще все свои голы? У некоторых снайперов — именно такая память.

— Некоторые.

— Как поживает ваша коллекция клюшек? Пополняется ли она каждую игру или только теми, которыми забиваете?

— Клюшка с каждого гола, каждой передачи остается у меня. И шайбы остаются. И у других игроков, особенно молодых, прошу клюшки. Это все пойдет в музей, будет для болельщиков, когда закончу играть.

Овечкин забил в пустые и побил один из рекордов Гретцки! А до главного — еще 60 голов

— Сколько у вас всего клюшек?

— С каждого очка сохраняется — так что можете подсчитать! Плюс многих ребят, с которыми и против которых играл и играю. Начал собирать их с первого года (в НХЛ. — Прим. И.Р.).

— Подсчитать ваше количество клюшек не так трудно, поскольку недавно вы набрали 1500-е очко в регулярках. Кузнецов, помнится, ожидал, когда вы по этому поводу проставитесь, и не сомневался, что это произойдет — потому что вы никогда такие мини-праздники не зажимаете.

— С ребятами, конечно, мы пошли и присели, но всей команде не проставлялся. Еще будет время!

— Ряд экспертов заметил, что команда в большинстве играет на вас в этом сезоне не так часто, как раньше. Согласны ли вы с этим — и если да, то с чем связываете?

— Экспертов слушать — это ни к чему хорошему не приведет. Вы, корреспонденты, болельщики их слушаете. А мы не обращаем на это внимания.

— В начале сезона публиковались даже подсчеты, что сила вашего щелчка упала. Видите ли в этом какое-то рациональное зерно?

— Нет.

— Один из недавних своих голов вы забили не из офиса, а от синей линии, еще один — вообще справа. Это чисто ситуативно или сейчас экспериментируете на тренировках, ищете какие-то новые пути?

— Нет, это все было случайно. Просто по ситуации поменялись местами — и попал.

— Ваш личный рекорд за сезон — 65 голов. У Остона Мэттьюса уже 41. Сможет американец из «Торонто» его побить?

— Дай Бог, чтобы побил! Если посмотреть на нынешний хоккей, в нем намного больше голов, он более открытый. Так что этого можно ожидать.

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Ковальчук может играть и до пятидесяти!

— Есть ли понимание причин спада «Вашингтона», проигравшего семь матчей из последних восьми (теперь уже восемь из девяти. — Прим. И.Р.)?

— Есть понимание, что надо выходить, играть, бороться до конца и не смотреть в таблицу. Понятно, что для нас сейчас каждое очко на вес золота.

— Следите ли за КХЛ — и, в частности, за вашим давним партнером по сборной Ильей Ковальчуком, вернувшимся в хоккей в 40 лет?

— Периодически смотрю счета. А Илюха — молодец, мы с ним разговаривали недавно. Настраивается на плей-офф! Думаю, этот человек с его здоровьем и подходом к делу может играть до 50 лет. Самое главное, чтобы он сам этого хотел.

— А вы до 50 — можете?

— Не-ет!

— В НХЛ действующий контракт доиграете — и все?

— Думаю, да.

— А если не успеете голевой рекорд Гретцки побить, неужели на сезон еще не переподпишете?

— Не люблю слово «если». Живем сегодня, играем, идем дальше.

— Сейчас отмечается десятилетие сочинской Олимпиады. Есть ли у вас сейчас понимание, что сборной России по хоккею тогда не удалось? Не справились с огромным психологическим давлением, прессом общих ожиданий?

— Думаю, всего понемножку. Были и судейские ошибки. Не засчитали наш чистый гол американцам в группе (команды сыграли вничью, и сборная США выиграла по буллитам. — Прим. И.Р.). Если бы мы тогда выиграли, то чувствовали себя совсем по-другому. И в таблице были бы другие расклады. Но сейчас что об этом говорить? Все прошло, а о домашней Олимпиаде все равно остались хорошие воспоминания.

— Обидно ли, что судьба не дала возможности поучаствовать в двух последних Олимпиадах и сейчас под большим вопросом еще одна?

— Это зависит не от нас, игроков, а от руководителей. Наша задача — если попал в сборную, то играй на полную, отдавайся до конца.

«Надеюсь, НХЛ скажет, что не поедет на Олимпиаду без России». Кучеров, Овечкин и Малкин говорят об отстранении сборной

— Александр Алексеев рассказывал мне, что российские ребята в «Вашингтоне» называют вас — Старый. Это с какого времени?

— Ха-ха, да мы все друг друга Старыми называем, в том числе и я их! Даже Про (белоруса Алексея Протаса. — Прим. И.Р.), не говоря уже о Кузе! Просто наше нормальное общение. Это не из-за возраста.

— Еще Алексеев рассказывал, что вы как-то за ужином рекомендовали ему смотреть интервью Ксении Собчак, поскольку она «масть держит». Было такое?

— Вряд ли. Может, он перепутал что-то? Сейчас спрошу (спрашивает у Алексеева, который в это время находится рядом в раздевалке «Вашингтона», и тот, не смутившись, подтверждает. — Прим. И.Р.). Не помню, но, значит, было!

— Недавно на матч «Вашингтона» приезжал Игорь Лещук, вратарь футбольного «Динамо», вы виделись. Как это было?

— Он сходил на хоккей, а после игры я показал ему раздевалку. У нас хорошие отношения.

— Повторить историю матча за футбольное «Динамо» не хотите?

— Надо будет разговаривать с руководством. Но тот опыт, который я получил, — бесценный. И удовольствие! Какое классное, шикарное было ощущение, когда забил и все поздравили! Я, правда, там чуть не умер — совсем другая работа. На разминке едва коньки не откинул.

— Федору Смолову за пас пяткой поляну не накрыли?

— Нет, просто сказал: «Спасибо, молодчик!»

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