Мохаммед Салах может стать заменой Килиана Мбаппе

<img title="ПСЖ заинтересован в трансфере Салаха" src="/wp-content/uploads/2024/02/91a1108ab4dd623a7145435ee6b31dcb.jpg"

Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах заинтересовал ПСЖ, который ищет замену нападающему Килиану Мбаппе.

Об этом сообщает L’Equipe.

У Салаха есть действующий контракт с Ливерпулем к лету 2025 года. В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 27 матчах. Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ летом.

Напомним, текущее предложение Мбаппе от Реала меньше , чем была в 2022 году (130 млн евро за подписной бонус), но при этом он все равно может стать самым оплачиваемым игроком мадридского клуба.

В текущем сезоне Килиан отыграл 30 матчей, в которых забил 31 гол и отдал семь результативных передач.

champion.com.ua