Следить

Футбол

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля». Панарин сделал 3 голевые передачи

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» дома победили «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. Команда из Нью-Йорка одержала шестую победу кряду.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал три голевые передачи.

«Рейнджерс» набрали 73 очка и занимают 3-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 52 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля». Панарин сделал 3 голевые передачи

Баскетбол

Як він це робить?! Каррі на розминці закинув у кошик з тунелю, що веде у підтрибунку

Баскетбол

У мережі порівняли результати «Сакраменто» Сабоніса проти бігменів, які поїдуть на Матч зірок від Заходу замість нього

Бокс

Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?

Футбол

ЛК. Аякс спасается на последних секундах, Бетис сенсационно проигрывает хорватам у себя дома и минимальная победа Маккаби

Теннис

Рафаэль Надаль — об окончании карьеры: «Я скажу вам больше перед Ролан Гаррос»

Футбол

Шахтер – Марсель 2:2. Как это было

Автоспорт

Ферстаппен: Мои отношения с Хорнером не изменились

Футбол

«Побить любой рекорд Гретцки дорогого стоит». Эксклюзив с Овечкиным

Бокс

Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол