Футбол
«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля». Панарин сделал 3 голевые передачи
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
«Рейнджерс» дома победили «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. Команда из Нью-Йорка одержала шестую победу кряду.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал три голевые передачи.
«Рейнджерс» набрали 73 очка и занимают 3-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 52 очка.
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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