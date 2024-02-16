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Футбол

Ремейк финала еврокубка двухлетней давности. Фейеноорд — Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Мировая в Нидерландах

Getty Images / Global Images Ukraine

    • В матче 1/16 плей-офф Лиги Европы сыграли финалисты Лиги конференций сезона 2021/2022 "Фейеноорд" и "Рома". Поединок проходил в Роттердаме.

    Счёт открыли хозяева в компенсированное время к первому тайме — отличился Пайшан. "Рома", в свою очередь, ответила голом Лукаку во второй половине встречи.

    Судьба противостояния определится через неделю, 22 февраля, в Риме.

    Лига Европы 2023/2024. 1/16 плей-офф.

    "Фейеноорд" – "Рома" – 1:1

    Голы: Пайшан (45+1) – Лукаку (67)

    www.ua-football.com

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