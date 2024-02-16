Шахтер – Марсель 2:2: обзор матча

В компенсированное время Эгиналду спас дончан от поражения.

Шахтер сыграл вничью с Марселем в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы

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Раунд плей-офф, первый матч

15 февраля

Шахтер — Марсель 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 — 64' Обамеянг, 1:1 — 68 'Матвиенко, 1:2 — Ндиает 90', 2:2 — Эгиналду 90+3'

Шахтер: Потрошитель, Конопля (Гочолейшвили 77') , Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко (Назарина 72'), Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Сикан (Кевин 77')

Марсель: Лопес, Луис Энрике (Ндиае 72'), Клос, Жиго , Балерди, Мерлен, Харит, Кондогбия, Унахи, Мумбанья, Обамеянг

Предупреждение: Конопля 49', Зубков 78' — Балерди 27', Эгиналду 90+4'

Ответный матч состоится в четверг, 22 февраля, во Франции. Напомним, что преимущества ни у кого не будет, поскольку правило выездного гола было отменено еще в прошлом сезоне.

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