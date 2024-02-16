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Футбол

Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы

Украинец получил одну из самых низких оценок

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Сегодня, 15 февраля, состоялся матч "Бенфики" против "Тулузы" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

    Голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и отыграл до финального свистка.

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    После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.5 (sofascore) и 6.0 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался Анхель Ди Мария, он получил 9.5 и 8.5 соответственно.

    За все игровое время Трубин совершил 1 сейв, отдал 12/14 (86%) точных передач и в целом сделал 18 касаний мяча.

    Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы

    Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы

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