Украина осталась на прежнем месте в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей плей-офф еврокубков

Уже традиционно в феврале-марте, пока в Лиге чемпионов продлится 1/8 финала, в Лиге Европы и Лиге конференций сыграют сразу два раунда.

По итогам первых матчей плей-офф еврокубков сезона-2023/24 Украина занимает 18 место в таблице коэффициентов УЕФА. На этой неделе наша ассоциация не изменила своей позиции, а ближайшая преследовательница Сербия ее догнать не сможет, так как у нее не осталось ни одного представителя в континентальных соревнованиях, поэтому она выше 19-го места в этом сезоне уже не поднимется.

Последний представитель Украины, донецкий Шахтер, сыграл вничью в Лиге Европы с французским Марселем, что принесло в общую копилку 0,2 балла.

Напомним, в начале сезона у Украины было 5 клубов в еврокубках, однако киевское Динамо, Днепр-1 и полтавская Ворскла вылетели еще на стадии квалификации, а луганская Заря не смогла преодолеть групповой этап Лиги конференций.

В пятый раз в истории не смогла выйти в плей-офф еврокубков

Лучший показатель сезона пока имеет Италия, у которой также осталось больше всего команд в континентальных соревнованиях — 7: Интер, Лацио, Наполи (Лига чемпионов) ; Аталанта, Рома, Милан (Лига Европы); Фиорентина (Лига конференций).

Таблица коэффициентов УЕФА

# Страна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Общ. Кол-во

клубов 1 Англия 18,571 24,357 21,000 23,000 13,875 100,803 6/8 2 Испания 18,928 19,500 18,428 16,537 18 14,928 16,285 15,714 22,357 14,714 83,998 7/7 4 Германия 18,714 15,214 16,214 17,125 13,928 81,19 6/7 5 Франция 11,666 7,916 18,416 12,583 12,250 62,831 6/6 6 Нидерланды

9,400 9,200 19,200 13/0 ;Португалия 10,300 9,600 12,916 12,500 8,500 53,816 4/6 8 Бельгия 7,600 6,000 6,600 14,200 11,800 46,200 3/5 9 Турция 5,000 3,100 6,700 11,800 11,000 37,600 2/49,750 8,500 7,900 3,500 6,200 35,850 1/5 11 Чехия

2,500 6,600 6,700 6,750 12,000 34,552 5/7 00 10,400 4,900 4,200 32,000 1/5 13 Швейцария 6,400 5,125 7,750 8,500 4,200 31,975 2/5 14 Дания

5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 1/4 15 Норвегия

3,750 6,500 7,625 5,750 7,000 30,625 2/4 16 Израиль 2,375 7,000 6,750 6,250 7,750 30,125 2/4 00 2,125 8,200 28,325 2/5 18 Украина 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 1/5 19 ;Сербия

6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5

Клубный рейтинг коэффициентов для национальных ассоциаций рассчитывается на основе результатов всех клубов конкретной ассоциации в Лиге чемпионов (ЛЧ), Лиге Европы (ЛЧ) УЕФА за последние 5 сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) на предстоящие еврокубковые сезоны.

Система начисления баллов

Очки начисляются по следующей схеме:

победа в матче группового этапа и выше — 2 очка;

победа в матче квалификации и плей-офф квалификации — 1 очко;

ничья в матче группового этапа и выше — 1 очко; /li>

ничья в матче квалификации и плей-офф квалификации — 0,5 очка;

бонус за участие в групповом этапе (ЛЧ, ЛЕ) — 4 очка;

бонус за выход в 1/8 финала (ЛЧ) – 4 очка;

первое место в группе (ЛЕ) – 4 очка;

второе место в группе (ЛЕ) – 2 очка;

первое место в группе (ЛК) — 2 очка;

второе место в группе (ЛК) — 1 очко;

выход в 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финала (ЛЧ, ЛЕ) — дополнительно по 1 очку;

выход в 1/2 финала и финала (ЛК) — дополнительно по 1 очку.

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