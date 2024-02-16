Следить

Футбол

Украина осталась на прежнем месте в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей плей-офф еврокубков

Уже традиционно в феврале-марте, пока в Лиге чемпионов продлится 1/8 финала, в Лиге Европы и Лиге конференций сыграют сразу два раунда.

По итогам первых матчей плей-офф еврокубков сезона-2023/24 Украина занимает 18 место в таблице коэффициентов УЕФА. На этой неделе наша ассоциация не изменила своей позиции, а ближайшая преследовательница Сербия ее догнать не сможет, так как у нее не осталось ни одного представителя в континентальных соревнованиях, поэтому она выше 19-го места в этом сезоне уже не поднимется.

Последний представитель Украины, донецкий Шахтер, сыграл вничью в Лиге Европы с французским Марселем, что принесло в общую копилку 0,2 балла.

Напомним, в начале сезона у Украины было 5 клубов в еврокубках, однако киевское Динамо, Днепр-1 и полтавская Ворскла вылетели еще на стадии квалификации, а луганская Заря не смогла преодолеть групповой этап Лиги конференций.

  • В пятый раз в истории не смогла выйти в плей-офф еврокубков

    • Лучший показатель сезона пока имеет Италия, у которой также осталось больше всего команд в континентальных соревнованиях — 7: Интер, Лацио, Наполи (Лига чемпионов) ; Аталанта, Рома, Милан (Лига Европы); Фиорентина (Лига конференций).

    Таблица коэффициентов УЕФА

    # Страна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Общ. Кол-во
    клубов 1 Англия 18,571 24,357 21,000 23,000 13,875 100,803 6/8 2 Испания 18,928 19,500 18,428 16,537 18 14,928 16,285 15,714 22,357 14,714 83,998 7/7 4 Германия 18,714 15,214 16,214 17,125 13,928 81,19 6/7 5 Франция 11,666 7,916 18,416 12,583 12,250 62,831 6/6 6 Нидерланды
    9,400 9,200 19,200 13/0 ;Португалия 10,300 9,600 12,916 12,500 8,500 53,816 4/6 8  Бельгия 7,600 6,000 6,600 14,200 11,800 46,200 3/5 9 Турция 5,000 3,100 6,700 11,800 11,000 37,600 2/49,750 8,500 7,900 3,500 6,200 35,850 1/5 11 Чехия
    2,500 6,600 6,700 6,750 12,000 34,552 5/7 00 10,400 4,900 4,200 32,000 1/5 13 Швейцария 6,400 5,125 7,750 8,500 4,200 31,975 2/5 14 Дания
    5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 1/4 15 Норвегия
    3,750 6,500 7,625 5,750 7,000 30,625 2/4 16 Израиль 2,375 7,000 6,750 6,250 7,750 30,125 2/4 00 2,125 8,200 28,325 2/5 18 Украина 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 1/5 19 ;Сербия
    6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5

    Клубный рейтинг коэффициентов для национальных ассоциаций рассчитывается на основе результатов всех клубов конкретной ассоциации в Лиге чемпионов (ЛЧ), Лиге Европы (ЛЧ) УЕФА за последние 5 сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) на предстоящие еврокубковые сезоны.

    коэффициентов УЕФА после первых матчей плей-офф еврокубков

    Система начисления баллов

    Очки начисляются по следующей схеме:

  • победа в матче группового этапа и выше — 2 очка;
  • победа в матче квалификации и плей-офф квалификации — 1 очко;
  • ничья в матче группового этапа и выше — 1 очко; /li>
  • ничья в матче квалификации и плей-офф квалификации — 0,5 очка;
  • бонус за участие в групповом этапе (ЛЧ, ЛЕ) — 4 очка;
  • бонус за выход в 1/8 финала (ЛЧ) – 4 очка;
  • первое место в группе (ЛЕ) – 4 очка;
  • второе место в группе (ЛЕ) – 2 очка;
  • первое место в группе (ЛК) — 2 очка;
  • второе место в группе (ЛК) — 1 очко;
  • выход в 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финала (ЛЧ, ЛЕ) — дополнительно по 1 очку;
  • выход в 1/2 финала и финала (ЛК) — дополнительно по 1 очку.

    • Дополнительно

    1. Результаты серий пенальти не влияют на подсчет.
    2. Для матчей плей-офф, которые сначала планировались в обычном формате, а затем были сокращены до одного матча, начисление очков изменяется следующим образом: три очка за победу (в основное и дополнительное время);
    3. два очка каждой команде в случае ничьей (после основного и дополнительного времени);
    4. одно очко за поражение (в основное или дополнительное время).

      5. Расчет коэффициента

      Коэффициент является суммой среднего значения за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов конкретной ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих 4 сезонов. В случае равенства коэффициентов выше место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

      Рейтинг обновляется после каждого раунда клубных соревнований УЕФА.

      ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм -канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!

      champion.com.ua

      Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол